Orešković 'fotkala', HDZ-ovac Šimičević pozirao: 'Naljutila me prazna lijeva strana sabornice'

Puna desna, a prazna lijeva strana sabornice me naljutila. Time šaljemo krivu poruku da očito ili neozbiljno shvaćamo svoj posao ili da nismo svjesni kako na to gledaju naši birači. Mi između sebe u Saboru neke stvari komentiramo i htjela sam kolegama iz oporbe pokazati kako to izgleda i ukazati da olako shvaćamo ulogu opozicije, pojasnila nam je zastupnica Centra Dalija Orešković svoju jutrošnju ulogu fotografa u sabornici, a koju je ulovio fotoreporter Pixsella.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Naime, kako se vidi u galeriji Pixsella, Orešković mobitelom iz svoje klupe fotografira desnu stranu sabornice, a HDZ-ov Rade Šimičević je iskoristio taj trenutak pa se uživio u ulogu modela te joj pozirao.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Nemam što za reći o drugoj strani i kolegi Šimićeviću niti bi ih komentirala, nego imam za prigovoriti nama ostalima. Nema ovo veze s HDZ-om, bila sam ljuta na činjenicu da je nas iz oporbe u klupama bilo jako malo. To nisu članovi moje stranke i Kluba pa ih ja nemam pravo prozivati na red, ali mislim da građani očekuju da oporba "grize." Naš Klub zaista maksimalno odrađuje svoj posao, i Anka Mrak Taritaš je tu, Marijana Puljak dolazi za 10-ak minuta, ali ne mogu veći Klubovi imati jednog čovjeka u sabornici. Svi moramo biti odgovorniji prema poslu koji obavljamo i prema ulozi oporbe uopće - istaknula je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na današnjem dnevnom redu je rasprava o zakonima koji se tiču ulaska Hrvatske u Schengen pa su HDZ-ovci zbili redove kako bi naglasili koliko je to važno za našu zemlju, ali i koliki je to uspjeh njihove Vlade, a prazna lijeva strana sabornice nije prvi puta.

