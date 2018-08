Orešković kupio luksuznu vilu na Braču za pola milijuna eura

Bivši premijer Tihomir Orešković zaista je i zavolio zemlju koju je vodio. Kupio si je već drugu vrijednu nekretninu u Hrvatskoj.

Kupio si je vilu Misura u mjestu Splitska na otoku Braču. Vila koja se nekada iznajmljivala ima čak 10 manjih soba koje se mogu odvojeno iznajmljivati i veliko dvorište, a nalazi se treći red od mora.

Jutarnji list je objavio da ju je platio nešto manje od pola milijuna eura (oko 3,75 milijuna kuna), ali Orešković kada smo ga nazvali nerado priča o svojim privatnim poslovima.

- To je privatna stvar i ne bih komentirao niti cijenu niti bilo što drugo oko vile - rekao nam je Orešković.

Kako nam prepričavaju mještani, vila se ove godine uopće nije iznajmljivala jer je bila na prodaju. Oreškoviću je nekretninu prodala tvrtka Surel Ruskinje Elene Surove. Bivši premijer koji je ostao zapamćen po svom neobičnom izgovoru kao povratnik iz Kanade i brzinskom padu Vlade, još nije upisan kao kao vlasnik.

- Bio je ovdje više puta u posjetu, drago nam je da je kupio nekretninu - kaže nam jedan mještanin.

Drugi objašnjava da da je vilu za iznajmljivanje kupila obitelj Mišura, ali je supruga preminula, pa su je morali prodati.

Na prvi pogled je vidljivo da vila ovo ljeto nije održavana i primala goste. Sobe inače nisu luksuzno namještene nego su tipične apartmanske za pojedinačno iznajmljivanje.

Orešković se inače vratio u Hrvatsku nakon otkaza u Tevi. Čime se bavi ovdje, ne želi otkrivati, kao niti hoće li vila biti isključivo za smještaj njega, supruge i četvero djece ili će je komercijalizirati i iznajmljivati. Kako još nema upisa u zemljišnu knjigu, nije javan podatak je li kupio vilu za gotovinu ili uz kredit.

Novci nisu problem za obitelj jer je Orešković uspio uštedjeti radom na visokim menadžerskim funkcijama u farmaceutskoj industriji. Netom prije nego će postati premijer, kupio je i stan od 248 četvornih metara u samom centru Zagreba. Nakon renovacije je procijenio da vrijedi 5,5 milijuna kuna. Tako je dosad u dvije nekretnine investirao u Hrvatskoj 9,25 milijuna kuna.

Tim, kako su ga zvali, volio je odmarati na moru. Dok je bio premijer, odmarao se u državnoj vili Costabella. Objavljeno je da je trošak bio čak 100.000 kuna, ali on je to opovrgavao. Uplatio je 18.000 kuna državi za to ljetovanje.