Orešković prepričala kako je tekla svađa s DP-ovcem: Nije kukavica samo po prezimenu!

Dalija Orešković objavila je detalje verbalnog obračuna koji je u petak imala u saboru sa zastupnikom DP-a Ivicom Kukavicom, nakon izglasavanja povratka u sabor bivšeg DP-ovog ministra Josipa Dabre koji je pucao iz pištolja kroz prozor auta.

Oporbena saborska zastupnica rekla je da ju je Kukavica lažno optužio da je za branitelje rekla da su karcinom, dok joj je pokazivao dres hrvatske nogometne reprezentacije sa svojim prezimenom. Sve se odvijalo na hodniku. Kukavica je Orešković prozivao i zbog izjave o 'bandi prokletoj', koju je Orešković prije godinu i pol uputila HDZ-u.

Objavu Orešković prenosimo u cijelosti.

'Bando prokleta! Nikada se tih riječi ne bih odrekla, a kako vrijeme prolazi sve više si mislim, malo sam im i rekla.

No ovaj video i današnji žestoki okršaj nije o tim riječima, snimatelj na žalost nije stigao uloviti početak. Započelo je klada je Kukavica prolazio pored mene, držeći dres nacionalne reprezentacije na kojem je bilo ispisano njegovo prezime, s osmijehom od uha do uha. Vidjevši to neposredno nakon današnjeg glasanja, dobacila sam kako bi mu nacionalna reprezentacija trebala zabraniti da svoje prezime na taj dres stavlja. Na to mi je Kukavica rekao da ga ne smijem spominjati jer sam za branitelje rekla da su karcinom. E to su laži oko kojih smo se žestoko posvađali.

Protiv branitelja nikada nisam rekla niti riječ. Karcinomom sam nazvala korupciju koja je metastazirala od Tuđmana do današnjih dana. U bijedi svog postojanja, HDZ i DP to stalno izvrću. Kukavici, i svim ostalim kukavicama u vladajućoj većini, kukavicama ne po prezimenu već po onome što s pozicije vladajućih rade, poručujem isto što sam danas poručila i zastupniku sa snimke. Niste dostojni nacionalnog dresa kojeg na sebe navlačite.

To bi im trebali poručiti i pravi branitelji, oni o kojima sam govorila u sabornici kada sam HDZ-u uputila 'bando prokleta''.