Orobio banku kako bi pobjegao od supruge, dobio kućni pritvor

Lawrence John Ripple jedan je od najboljih primjera kako život može postati ironičan kada to najmanje želimo. Naime, on je tijekom rujna opljačkao banku i to ne zbog novca, već kako bi se malo 'odmorio' od supruge s kojom se prethodni dan posvađao.

Prišao je bankovnom službeniku, upozorio ga da ima pištolj te izvadio poruku na kojoj je pisalo 'ovo je pljačka, daj mi sav novac'. Bankar mu je zatim dao oko 3.000 dolara, a Ripple je otišao sjesti u predvorje gdje je mirno dočekao policiju.

Ripple je istražiteljima rekao da je poruku, koju je pokazao bankaru, napisao pred suprugom i kazao joj da će radije biti u zatvoru nego kod kuće s njom.

Odmah je priznao krivicu i branio se činjenicom da je imao operaciju srca zbog koje je bolovao od depresije u trenutku kada je pljačkao banku pa je tako Ripple dobio 'samo' šest mjeseci kućnog pritvora.

Na koncu, njegov je odvjetnik na sudu rekao kako je Ripple uvijek poštivao zakon i da je ipak u dobrim odnosima sa svojom suprugom zbog čega se kaje za ono što je učinio.