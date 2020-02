Osam aviona sletjelo, a putnici nisu izašli: 'Sumnjaju na virus'

Čak osam zrakoplova predstavljalo je zdravstvenu prijetnju na zračnoj luci Heathrow u Londonu nakon što se putnik u jednom od aviona požalio na simptome korone virusa, javlja Daily Mail.

Nakon što je zrakoplov United Airlinesa na letu 901 sletio iz San Francisca u London, pilot je obavijestio sve putnike da ostanu na svojim mjestima jer bi jedan putnik mogao imati ovu zaraznu bolest. Putnik Andy West rekao je Daily Mailu da je putnicima kapetan zrakoplova rekao da bi moglo proći neko vrijeme prije nego što ih puste u zračnu luku jer je opasnost zabilježena i u sedam drugih zrakoplova.

UK coronavirus scare at Heathrow as ‘ill passenger quarantined’ after flight – but others allowed off with just a form pic.twitter.com/4TGN2t6Svj

Stjuardese su pacijenta sa simptomima odvele u zadnji dio zrakoplova i čekale da dođu liječnici. Ostali su se putnici iskrcali nakon nekog vremena.

Britanski zavod za javno zdravstvo nije komentirao incident, iako je stotine ljudi moglo biti zaraženo.

Vlasti Velike Britanije su pod povećalom vlastitih građana jer se broj oboljelih od korona virusa iz dana u dan povećava. Čak su i zastupnici laburističke stranke Lilian Greenwood i Alex Sobel najavili da će biti u izolaciji.

8 days ago I spoke at the UK Bus Summit. This morning I received this advice from Public Health England. I’m feeling completely well but to be extra-cautious I’m cancelling my public engagements until 20th February. Sorry for any inconvenience. pic.twitter.com/Q9pGKXwh80