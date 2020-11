Osam godina od oslobađajuće presude: Vratili se generali, a narod je plakao od sreće...

Eksplozija sreće - tim riječima se najbolje može opisati kakva je atmosfera vladala prije osam godina kad su nepravedno zatvoreni hrvatski heroji napokon napustili zatvor u Scheveningenu...

<p>Tog 16. studenog 2012. Haaški sud donio je oslobađajuću presudu generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču i pravda je napokon zadovoljena. Oslobođeni su po svim točkama optužnice i momentalno pušteni na slobodu. </p><p>Naime, Žalbeno vijeće Haškog suda donijelo je oslobađajuće presude nakon što je sud odbacio zaključke raspravnog vijeća prema kojima su Gotovina i Markač sudjelovali u udruženom zločinačkom pothvatu, kao i optužbe za prekomjerno granatiranje Knina, Gračaca, Obrovca i Benkovca, a sud je Gotovinu i Markača oslobodio i zapovjedne odgovornosti.</p><h2>Povijesni dan za Hrvatsku</h2><p>Sudac Theodor Meron, predsjedavatelj Žalbenog vijeća Haškog suda je rekao: “Izričem oslobađajuću presudu i nalažem da se Ante Gotovina i Mladen Markač odmah puste na slobodu”.</p><p>Tako su isti dan izašli na ulice Haaga kao slobodni ljudi i vratili se u svoju domovinu.<br/> Po objavi vijesti o oslobađajućoj presudi, nakon što su u travnju 2011. godine prvostupanjskom presudom osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora za zločine počinjene tijekom i nakon Oluje u Hrvatskoj je zavladala rijetko viđena euforija</p><p>- Ima Boga! - bila je prva reakcija uzbuđenog generala Markača.</p><p>Ante Gotovina je do objave pravomoćne presude imao 2.540 pritvorskih dana, odnosno gotovo sedam godina dok je Mladen Markač imao gotovo 2.060 pritvorskih dana, odnosno nešto više od pet i pol godina.</p><p> </p><h2>Hrvatska je 'gorjela' od sreće</h2><p>Bio je to dan velikog slavlja, slavilo se na ulicama i trgovima cijele Hrvatske, a na zagrebačkom Trgu bana Jelačića generale je čekalo oko 100 tisuća ljudi koji su slavili pjevajući domoljubne pjesme, mašući zastavama, paleći baklje...</p><p>- Sretni smo što smo s vama večeras svi zajedno. Ovo je naša zajednička pobjeda. Bila je ratna Oluja, a ovo je pravna Oluja. Stavili smo točku na i Domovinskom ratu. Rat pripada povijesti, okrenimo se budućnosti svi zajedno, ovo je naša pobjeda – kazao je Gotovina praćen gromoglasnim pljeskom</p><p>Markač je tada kazao:</p><p>- U srcu sam uvijek nosio domovinu, a domovina ste svi vi. Znao sam da nisam sam, bilo mi je lakše. Znao sam da nije bilo zločinačkog pothvata, da su hrvatska vojska i hrvatska policija časno oslobodile Hrvatsku. Oslobodili smo je bez ikakve mrlje.</p><h2>Skandalozna presuda za Srbiju i za Carlu del Ponte</h2><p>Mediji u Srbiji odluku Haškog suda o oslobađanju Gotovine i Markača nazvali su skandaloznom i velikom brukom za sud. Pisali su kako su u Hrvatskoj 'Zločince dočekali kao heroje' i da je 'Zločin prošao bez kazne'. U intervjuu za srpski Blic Bivša glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla del Ponte kazala je da je šokirana presudom.</p><p>- Bila sam veoma iznenađena i zaprepašćena. Potpuno je nevjerojatno što se dogodilo nakon presuđene kazne od 24 godine za Gotovinu i 18 za Markača. Nevjerojatno. Ne mogu to prihvatiti. Osjećam punu solidarnost sa srpskim žrtvama prema kojima je počinjen zločin. Zločin, koji smo čvrsto dokazali činjenicama - kazala je del Ponte te istaknula da je oslobađajućom presudom hrvatskim generalima kredibilitet Tribunala doveden u pitanje</p>