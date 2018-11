Osigurali 320.000 doza, kreće cijepljenje protiv virusa gripe

U Hrvatskoj iduće srijede, 7. studenoga, počinje cijepljenje protiv gripe, a za ovu sezonu osigurano je 320.000 doza trovalentnog cjepiva, najavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Ovosezonsko cjepivo, koje je osigurano za cijepljenje rizičnih skupina, u skladu je s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i EU-a, te sadrži dva podtipa virusa gripe A (H1N1 i H3N2) i jedan tip virusa gripe B. Količina cjepiva procijenjena je na temelju odaziva na cijepljenje u prethodnoj sezoni.

U prošloj sezoni 30 smrtnih slučajeva

Foto: Dreamstime

Budući da je cijepljenje najbolji način za prevenciju gripe, preporučuje se osobama iznad 65 godina, kroničnim bolesnicima, uključujući i djecu, osobama u kontaktu s kroničnim bolesnicima, zdravstvenim djelatnicima i trudnicama. Građani se, kao i ranijih godina, mogu cijepiti kod izabranog liječnika i u pripadajućem zavodu za javno zdravstvo.

Tijekom prošle sezone gripe prijavljeno je 64.318 slučajeva i 30 smrtnih ishoda gripe zbog komplikacija.

Voditelj Nacionalnog centra za influencu Vladimir Draženović kaže kako je prošla godina bila rekordna po prijavama smrtnih slučajeva uzrokovanih gripom, kao i po interesu za cijepljenje. Lani je tako utrošeno 99 posto od 295.000 doza cjepiva, zbog čega ga je za ovu sezonu nabavljeno 10 posto više.

Draženović ističe kako je vrlo važno da se protiv gripe u većem broju cijepe zdravstveni djelatnici, jer time štite svoje pacijente, kao i trudnice jer cijepljenjem štite i svoje dijete.

Bolest nastupa naglo

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Gripa je akutna zarazna bolest uzrokovana jednim od virusa influence, a pojavljuje se u obliku većih ili manjih epidemija, s izraženim brzim širenjem i visokim pobolom.

Simptomi gripe su glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima te kašalj uz izrazito visoku temperaturu (39 do 40 C). Bolest obično nastupa naglo. Kašalj često može biti težak i dugotrajan, dok se drugi simptomi obično povlače kroz 2 do 7 dana. Moguć je razvoj komplikacija, osobito u starijih osoba i kroničnih bolesnika).

Djelotvornost cjepiva protiv gripe je različita od sezone do sezone, a ovisi o tome u kojoj mjeri se cirkulirajući sojevi virusa poklapaju s cijepnim sojevima, o dobi i zdravstvenom stanju cijepljene osobe i o tome je li osoba cijepljena prethodnih godina.

U sezonama kada se sojevi dobro podudaraju, djelotvornost cjepiva se kod zdravih odraslih kreće oko 70 posto, a kod starijih osoba i osoba s kroničnim bolestima djelotvornost je u pravilu niža. U nekim sezonama može biti i vrlo niska, između 20 i 30 posto posto.

Međutim, kod osoba kojima je gripa ozbiljna prijetnja zdravlju čak je i smanjenje rizika cijepljenjem za 20 posto bolje nego ostaviti te osobe nezaštićene, ističu stručnjaci.

Najčešće nuspojave cijepljenja su blage i spontano prolaze u roku dan-dva, a to su oteklina i crvenilo na mjestu primjene cjepiva, povišena tjelesna temperatura, bolovi u mišićima i glavobolja.