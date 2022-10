'Osigurat ćemo raspravu koju HDZ bojkotira o izvješćima Povjerenstva za sukob interesa'

Danas smo postigli dogovor da ćemo prikupiti potpise i osigurati da se u Saboru provede rasprava o izvješćima Povjerenstva o sukobu interesa. Znate da vladajući već četiri godine bojkotiraju tu raspravu. Mi smo raspravili izvješće za 2021., što je koliko toliko prihvatljivo, ali nismo raspravili ono za 2018., 2019., ni 2020. i mi iz oporbe smo odlučili tome reći dosta, poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin nakon sastanka oporbe u Saboru.

Povjerenstvo će doći pred Sabor, naglasio je, i obavijestiti zastupnike o svojem radu.

- Kao i o sukobu interesa u kojem je zateklo brojne državne dužnosnike, a naravno da ćemo tada i mi kao zastupnici moći progovoriti o svemu tome - dodao je.

Istaknuo je i kako je oporba prikupila potpise za osnivanje Istražnog povjerenstvo za INA-u, odnosno malo šire od toga - o raspolaganju energentima te da su zahtjev za osnivanjem uputili prošli tjedan u proceduru.

- Ako vladajući ne žele o tome raspravljati, nakon što prođe 60 dana, oporba će, kao što ovaj tjedan to čini za pitanje Povjerenstva za sukob interesa, to napraviti i za pitanje Istražnog povjerenstva. Međutim, s obzirom na brojne istupe zastupnika HDZ-a prošloga tjedna kad smo raspravljali koje su ili nisu ovlasti Antikorupcijskog vijeća i upućivali nas da bi se to trebalo rješavati putem Istražnog povjerenstva, ja sam duboko uvjeren da će zastupnici HDZ-a prihvatiti da se to Istražno povjerenstvo i osnuje - rekao je te uputio poruku vladajućima prije nego što počnu kritizirati da prijedlog nije dobro sastavljen kako bi izbjegli njegovo osnivanje.

- Pozivam ih da ako imaju primjedbe te primjedbe upute. Mi ćemo ih razmotriti i ako vidimo da su dobronamjerne i usvojiti kako bi osigurali da se Istražno povjerenstvo osnuje - istaknuo je naglasivši kako je to Istražno povjerenstvo itekako bitno za rasvjetljavanje svega što se događalo u INA-i.

Podsjetio je kako se krak afere širi te da je istragom ustanovljeno da Damir Škugor nije bio jedini koji je iz INA-e krao, zbog čega su "pala" i nova uhićenja ovog tjedna.

- A isto tako smo jučer dobili informaciju da USKOK-ovi istražitelji ulaze i u druga trgovačka društva u vlasništvu RH, ovaj put u HEP. Dakle, očito je da slučaj Škugor i svih koji su s njime povezani, nije usamljen primjer. Očito je to bio sustav koji je postojao u Hrvatskoj i koji uništava naša trgovačka društva i zbog kojeg svi građani ove zemlje plaćaju skuplje režije, gorivo i žive lošije. Korupcija koja se događa u režiji HDZ-a ima direktne posljedice za standard građana i tome treba reći dosta, a prvi korak je da se istraži apsolutno sve što bi moglo imati veze s korupcijom - naglasio je šef SDP-a.

Grbin je komentirao i reteriranje HDZ-ova Branka Bačića u vezi s izjavama o centrima moći s istoka povezanih s oporbom rekavši da se slično dogodilo i prošli tjedan s Antikorupcijskim vijećem.

- Kada su shvatili da nas ne mogu zastrašiti tim prijetnjama, onda su se morali povući i tako će biti svaki put kada vladajući izađu iz okvira dopuštenog jer ćemo mi reagirati oštro, nekada i pregrubo, ali šutjeti nećemo. Međutim, možda je razlog i neki drugi. Naime, optuživalo se saborske zastupnike iz raznih stranaka da primaju instrukcije i da su na nekakvom platnom spisku Rusije ili Putina, a onda istoga dana otkrijemo da jedno trgovačko društvo u vlasništvu RH za vrijeme sankcija prema Rusiji pregovara s ruskim trgovcima oružjem oko toga kako će se zaobići sankcije i to, gle čuda, preko Republike Srpske. Možda je i to utjecalo da se povuče ručna jer su shvatili što rade - poručio je.

