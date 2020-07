Osijek digitalizira plinomjere

<p>U Osijeku je u suradnji nekoliko IT tvrtki i HEP Plina pokrenut IoT projekt digitalizacije plinskih brojila s ciljem da se do kraja godine, uz primjenu pametnih uređaja, daljinski očitavaju plinomjeri i smanje troškovi terenskog očitavanja, izvijestili su u utorak iz tvrtke sudionice u tom projektu IoT Net Adrije.</p><p>To je najveći hrvatski IoT projekt (projekt Interneta stvari), kažu u toj tvrtki te iznose da je to jedna od ključnih tehnologija digitalne transformacije kojom se omogućava i napredna analitika i podizanje razine korisničkog iskustva.</p><p>Tvrtka Iot Net Adria kao hrvatski operator globalne tvrtke Sigfoxa u tom projektu omogućava spajanje na mrežu IoT-a, HEP Telekomunikacije pružile su uslugu prihvata podataka na platformu za obradu podataka, dok je senzor koji se instalira na već postojeća plinska brojila i šalje očitanja nekoliko puta dnevno razvila tvrtka Byte Lab, a tvrtke Multicom i Axis provele su integraciju projekta.</p><p>Izvršni direktor HEP-Plina Damir Pećušak poručio je da je partnerstvo tvrtki u integraciji, razvoju hardvera i softvera rezultiralo brzom realizacijom i osiguravanjem skalabilnosti, pohvalivši IoT Net Adriju iz Sigfoxovog ekosistema za nadležnost i predanost. Ocijenio je i da će se u sklopu tog projekta razviti "isplativ i pouzdan automatizirani plinomjer".</p><p>Izvršni direktor IoT Net Adrije Ranko Režek istaknuo je, pak, veliku važnost tog projekta za čitavu plinsku industriju.</p><p>"To će omogućiti ozbiljnu transformaciju plinske industrije i povećati vrijednost u cijelom lancu, od distributera do krajnjeg korisnika. Projekt plinomjera HEP Plina prvi je primjer prednosti koju 'IoT connectivity' dovodi do implementacije velikih razmjera. Mješavina pametnih uređaja, globalna IoT mreža i sposobnosti platformi omogućavaju komunalnim tvrtkama brzo i sigurno spajanje čitača bilo gdje u državi i tako povećaju učinkovitost, održivost i zadovoljstvo kupaca", poručio je Režek.</p><p>Projekt digitalizacije HEP Plina pokrenut je na području grada Osijeka na nekoliko tisuća plinskih brojila, pri čemu su korištena hrvatska rješenja hardvera i softvera razvijenih u IT tvrtkama, a očekuje se da će to HEP Plinu omogućiti i pristup strukturiranim i orkestriranim informacijama, kao i lakše i brže donošenje poslovnih odluka.</p><p>Korisnicima usluge HEP Plina projekt digitalizacije omogućuje, pak, uvid u realnu potrošnju, procjene troškova potrošnje kao i analitiku povijesnih i trenutnih podataka.</p>