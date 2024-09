Osijek se probudio u dimu: Preko noći nestalo poslovno carstvo vrijedno milijune eura

Nedjeljno jutro u Osijeku osvanulo je (ponovo) u oblaku crnog dima nad južnim dijelom grada i vatrogasnim sirenama koje su naznačile njihov žurni odlazak na mjesto požara. Ovoga puta gorio je kompleks gospodarskih hala u dijelu grada zvanom Južno predgrađe smještenom tik uz južnu obilaznicu. Požar je u samo par sati progutao veći dio kompleksa koji je inače u vlasništvu osječkog poduzetnika Marijana Garca, a koji je skladišne i proizvodne hale godinama davao u najam raznim tvrtkama.

Odmah nakon dojave o požaru na mjesto događaja došao je i dogradonačelnik Dragan Vulin, Zapovjednik Stožera civilne zaštite grada Osijeka.

- Dojava o požaru stigla je u 3 sata u noći i po prvim dojavama vatra je izbila u jednoj od hala u kojima se nalazi jedan poslovni subjekt. I ja sam došao na mjesto događaja kako bih osobno vidio njegove razmjere. Vodila se velika borba s vatrenom stihijom oko 4 sata jer je postala bojazan da se požar proširi na benzinsku postaju koja se nalazi u sklopu ovog kompleksa. Vjetar je bio jak i nosio je vatru prema pumpi.

Da se zapalila pumpa posljedice bi bile značajno veće, kao i ugroza stanovništva. Iako se u blizini nalazi stambeno naselje, a puhao je jak vjetar koji je dodatno raspirivao vatru, vatrogasci su na vrijeme spriječili njeno širenje prema kućama - kazao je Vulin pohvalivši brzinu i učinkovitost osječkih vatrogasaca koji su još jednom pokazali da su dorasli baš svakoj opasnoj situaciji.

- Uslijed gašenja požara došlo je do zadimljavanja dijela grada, ali je vjetar dim brzo raznio prema istoku. Nitko nije ozlijeđen u požaru ni prilikom gašenja požara, što je sreća s obzirom na to da su se tijekom gašenja požara dogodile dvije eksplozije u jednom od skladišta. Radi se o plinskim bocama i bocama pod tlakom tehničkih plinova koje su eksplodirale uslijed topline - dodao je Vulin. U jednoj od hala je tvrtka koja se bavi upravo proizvodnjom boca pod tlakom s tehničkim plinovima, a koje su uskladištene u vanjskim skladištima pa su vatrogasci uložili dodatne napore da i njih obrane od požara kako ne bi došlo do većih eksplozija.

- Šteta je velika jer su neke hale bile pune uskladištene robe i proizvodnog materijala, repromaterijala te strojeva i opreme. Procjena slijedi nakon gašenja i provedenog očevida. Bitno je da je već tijekom jutarnjih sati požar stavljen pod kontrolu i nema opasnosti od njegova daljnjeg širenja - zaključio je Vulin. O uzroku požara još se ne zna ništa. Ne postoje ni indicije iako od nekih djelatnika ovoga kompleksa neslužbeno saznajemo da je ranije bilo pojedinačnih problema s električnim instalacijama po nekim halama što je odmah dojavljeno vlasniku Garcu.

- I policija i vatrogasni inspektori rade svoj posao i rezultati toga nas čekaju u narednim danima - rekao je Vulin. Ništa više nije znao ni zapovjednik Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Osijek Goran Ivković.

- Čim smo izašli na intervenciju vidjeli smo da se radi o unutrašnjem požaru. Vjetar je puhao 8 metara u sekundi i požar se jako brzo širio, kako izvana tako i u unutarnjim prostorima. Na teren je odmah došlo 22 vatrogasna vozila i 78 vatrogasaca iz naše postrojbe. Posebnu obranu morali smo postaviti kod benzinske pumpe, ali i u par hala gdje smo prepoznali eksplozivne tvari, gume, maziva i ostalu zapaljivu opremu. Tu smo vatru gasili pjenom jer je došlo do zadimljavanja grada gustim crnim dimom no, ubrzo je to prestalo. Požar će trajati još dugo jer smo tek nakon vanjskog lokaliziranja ušli u prostore u kojima je uskladištena roba. Uz to postoji opasnost od urušavanja krovne konstrukcije koja je uslijed požara znatno oštećena pa, prije svega, moramo paziti na sigurnost vatrogasaca. Inače, dva su vatrogasca bila u blizini jedne eksplozije i udarna snaga ih je odbacila od mjesta gašenja, ali su oni ostali na požarištu i nastavili gasiti jer nisu zadobili ozlijede - ispričao je zapovjednik vatrogasaca Ivković. Čim se doznalo za požar bilo je gotovo nemoguće prići bliže kompleksu hala Južnog predgrađa jer je policija zatvorila sve cestovne prilaze tom dijelu grada, kao i južnu obilaznicu.

- Dojava o požaru stigla je od građana koji su primijetili vatru u predjelu hala. Na teren smo odmah poslali svoje dežurne ekipe. Požar je bio snažan i brzo se razvijao pa smo u dogovoru s vatrogascima odlučili zatvoriti dionicu osječke obilazne ceste kako se vatra eventualno ne bi proširila ili ugrozila promet južnom obilaznicom te Trpimirovom ulicom. Promet je bio zatvoren sve dok požar nije stavljen pod kontrolu. Također se razmatrala mogućnost ili nužnost evakuacije stanovništva koje žive u Južnom predgrađu, ali su vatrogasci rekli da za to neće biti potrebe jer će dodatno osigurati taj dio naselja. Hvala vatrogascima na toj brzoj intervenciji. Očevid će započeti kada požar u potpunosti bude ugašen i kada se stvore svi uvjeti - kazao je glasnogovornik PU Osječko-baranjske Dario Premec dodajući kako su još tijekom razvoja požara, u noći, kontaktirali vlasnika ovog poslovnog kompleksa kako zbog okolnosti požara, tako i zbog potrebe isključenja struje i plina.

Bilo je potrebno i alarmirati poslovne korisnike hala da hitno dođu i odvezu svoja službena vozila kako ne bi izgorjela, ali i drugih opasnih materijala koji se ovdje nalaze. Neslužbeno doznajemo kako je poduzetniku Marijanu Garcu pozlilo kada su mu dojavili za požar pa ga je Hitna pomoć odvezla u bolnicu gdje se i dalje nalazi. Poslovno carstvo koje je sustavno gradio godinama preko noći je progutala vatra. Pitanje je jesu li hale osigurane te o kakvoj se ukupnoj šteti radi. Od svih hala ostalo je jedino dvije ili tri koje se nalaze nasuprot opožarenog dijela, a koje su ostale netaknute.

Na svakoj od hala bile su postavljene nadzorne kamere. One na izgorenim halama su uništene, ali će možda ove koje su ostale pokazati je li bilo sumnjivih kretanja ili radnji tijekom noći i vikenda u tom području ili će za požar biti odgovorne električne instalacije.

- U ovom trenutku se ne zna u kojoj je hali točno izbio požar. To ćemo utvrditi očevidom i drugim radnjama. Također još utvrđujemo da li u nekoj od hala tu preko noći bude zaštitara ili osoba zaduženih za sigurnost objekata - dodao je Premec. Inspektori su već tijekom jutra razgovarali s osobama koje su dolazile na mjesto požara kako bi provjerili situaciju s halama, odnosno u svojim poslovnim objektima. Radi se o voditeljima i djelatnicima poslovnih subjekata koji su kod Garca bili u najmu hala. Neki od njih su imali priliku vidjeti tek zgarište svoje firme. Među onima koji su ostali bez svojih skladišta su dostavna poštanska i paketna služba GLS, tvrtka Scubo za rezervne dijelove za kamione, špediterska tvrtka Lagermax, distributivni centar tvrtke Roto i tvrtka Adriatic te druge.