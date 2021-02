Kao i prethodna dva tjedna, u petak navečer, tisuće mladih tulumarilo je ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu do kasno u noć, da bi, na koncu, sve eskaliralo masovnom tučnjavom, o čemu smo već pisali. No, čini se kako to nije bila jedina lokacija u gradu. Gotovo identični scenarij dogodio se i na zagrebačkom Jarunu, također poznatom okupljalištu za večernje tulume na otvorenom u doba korone.

Čitatelj koji nam je poslao snimke, tvrdi da tako nešto u životu nije vidio.

POGLEDAJTE VIDEO: Tučnjava na Jarunu

- Inače vozim taksi, a ovo mi je bilo toliko fascinantno da sam morao stati i provjeriti što se to tamo događa. Kako sam gotovo cijelu večer vozio na relaciji Jarun i HNK, mogu reći da je bilo puno više ljudi nego ispred HNK. Po mojoj slobodnoj procjeni, sigurno nekoliko tisuća, uglavnom starijih i studenata - priča nam taksist.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi na Jarunu

Mladi su se uglavnom družili u grupama oko svojih automobila gdje su puštali glazbu, a ostatak ljudi zabavljao se na plaži, naravno, uz mnoštvo alkohola. No, na koncu je sve eskaliralo masovnom tučnjavom.

- To je bilo oko 02:30, prvo se barem deset mladića tuklo na stazi, a zatim su dvojica čak završila u jezeru. Ne znam što se točno dogodilo, ali policije uopće nije bilo ni na vidiku - kaže nam pa dodaje.

- Također, ono što me zabrinulo jest da su neki u svojim autima vozili kao manijaci, a kako su gotovo svi bili pod utjecajem alkohola, mogli su nekog ubiti - rekao nam je taksist.

PU Zagrebačka, potvrdila nam je dojavu o tučnjavi na Jarunu oko 03.30 sati, no po dolasku na teren, nisu zatekli nikoga.

POGLEDAJTE VIDEO: Smeće nakon tuluma na Jarunu

Osim tučnjave, ni prizor koji je ujutro dočekao šetače nije bio ništa drugačiji nego što je to bio ispred HNK. Hrpa smeća, plastičnih boca i vrećica zakrčilo je Jarun, a ljudi koji su se ujutro tamo zatekli, ostali su šokirani viđenim.

- Pa pogledajte ovo, kao da je uragan bio. Po svuda su razbijene boce i smeće - rekao nam je jedan čitatelj.