Osječka IT konferencija 'The Geek Gathering' okupila 30 predavača i 400 posjetitelja

Na IT konferenciji pod nazivom "The Geek Gathering", koja se u petak održava na nekoliko različitih lokacija u Osijeku u organizaciji The Geek Gathering Team, sudjeluje više od 30 predavača i oko 400 posjetitelja.

Pod geslom „The Geek Gathering - Gathering stripped of the unnecessary“ (Okupljanje štrebera - Okupljanje ogoljeno od nepotrebnog“) organizatori skupa su kroz predavanja, radionice i panele planirali povezati sve sudionike iz IT industrije kako bi se umrežili i stvorili nove kontakte i podijelili svoja iskustva, znanja i vještine sa sudionicima konferencije.

Jedan od organizatora skupa, Vlatko Vlahek kaže da je konferencija namijenjena znalcima struke, ali u nešto drugačijem formatu od tipičnih koje se organiziraju u Hrvatskoj i šire.

"Kroz iskustva stečena na sudjelovanju na takvim konferencijama vidjeli smo da većina predavača ne voli manje slotove u kojima ne uspijevaju dovoljno znanja prenijeti sudionicima, a i sudionici su se već zasitili bazičnih predavanja koja relativno kratko traju", objašnjava Vlahek, dodajući kako su željeli napraviti novi format u kojem će stručnjaci imati više prostora da prenesu konkretnija znanja iz produkcije i o problemima s kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Napominje također da su panele podijelili u tri tipa predavanja, organizirajući set radionica na kojima će i sudionici moći aktivno sudjelovati u rješavanju različitih problema, od programiranja do problematike osiguravanja vlastitih sustava.

Predavanja i paneli održavaju se u osječkom Kinu Urania, Gradskoj i sveučilišnoj čitaonici te dva ugostiteljska objekta u središtu grada.

Većina predavača i sudionika je iz Hrvatske, no ima ih i iz drugih europskih zemalja, ističe Vlahek naglasivši da svaki događaja koji cijelu zajednicu gura naprijed je dobra priča za grad Osijek, koji je prepoznat kao jedno od IT središta u Hrvatskoj.

Organizatori su potvrdili kako će se istoimeni event u Osijeku održavati idućih 5 godina te da od njega planiraju napraviti najveći IT skup na ovim prostorima.

