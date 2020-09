Osječki gradski vijećnici Mikan i Knežević napustili SDP: I dalje će podržavati gradonačelnika

Dosadašnji SDP-ovi osječki gradski vijećnici Neđeljko Knežević i Goran Mikan zbog nezadovoljstva vodstvom stranke napustili su SDP i klub u Gradskom vijeću gdje će djelovati kao neovisni vijećnici

<p>Tijekom sjednice Gradskog vijeća <strong>Goran Mikan</strong> je u četvrtak novinarima izjavio da kao dugogodišnji član SDP-a "ne želi sudjelovati u uništavanju nečega što je stvarao".</p><p>Drži kako je riječ o procesu koji, na lokalnoj i državnoj razini, u stranci traje dugo godina, a najvećim krivcima smatra "one koje vode stranku ili su je vodili". Najavio je da će podržavati gradonačelnika <strong>Ivana Vrkića</strong> do kraja mandata.</p><h2>'Mislim da će kriza u SDP-u potrajati godinama'</h2><p>I <strong>Neđeljko Knežević</strong> je rekao da je napustio SDP zbog nezadovoljstva načinom vođenja stranke koja se, smatra, vodi tako da su osobni interesi ispred interesa stranke kojoj pada rejting i na državnoj razini i u gradu Osijeku.</p><p>"Mislim da je SDP u dubokoj krizi i da će to potrajati godinama, ali krizu su izazvali prvenstveno oni koji vode stranku, kao i mi ostali članovi koji smo to podržavali", ocijenio je.</p><p>Također je najavio da će u Gradskom vijeću i dalje podržavati grafonačelnika Vrkića, ali i da će "razmišljati svojom glavom, u skladu s interesima građana".</p><p>Predsjednik osječkog SDP-a i dogradonačelnik <strong>Boris Piližota</strong> izjavio je novinarima da je SDP demokratska stranka u koju svatko može dobrovoljno ući, ali isto tako, iz osobnih razloga, i izaći.</p><p>Razloge napuštanja stranke dvojice bivših članova nije želio komentirati, poručivši da o takvim temama treba razgovarati isključivo na stranačkim tijelima.</p><p>"Mislim da do poremećaja broja glasova u Gradskom vijeću neće doći, ali se to naravno nikada ne može znati. U protekle tri godine imali smo niz situacija u kojima se govorilo o preslagivanju i gubitku većine, pa se to nije dogodilo", zaključio je Piližota.</p>