Danas nas očekuje jače naoblačenje s kišom, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim područjima, od sredine dana i drugdje, a na krajnjem istoku tek navečer. Kiša će ponegdje na Jadranu i uz njega biti obilna, lokalno praćena grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, u gorju mjestimice i jak, a na Jadranu jako do olujno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 17 °C.

Prognoza za sutra: Navečer veliki pad temperature

Meteorolozi za sutra prognoziraju promjenljivo oblačno mjestimice uz kišu, češću na Jadranu, osobito u Dalmaciji te u gorju gdje je u najvišim predjelima moguć snijeg. Oborina izraženija u noći i u prvom dijelu dana. Puhat će u ponedjeljak slab do umjeren jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu prijepodne umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, sredinom dana i popodne uglavnom u Dalmaciji sjeverozapadnjak, a navečer će zapuhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, na Jadranu od 9 do 13, a najviša dnevna od 8 do 13, samo u Dalmaciji do 15 °C. Navečer u unutrašnjosti osjetan pad temperature zraka.

Bit će to uvod u drugi tjedan, primjereniji zimi, i kako se čini s novim snježnim radostima. Iako još prerano izlaziti s preciznim prognozama, prognostički materijali zasad ukazuju na novi snijeg, sredinom idućeg tjedna, piše N1.