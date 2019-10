Osjetite budućnost uz 24sata - velika V.I.P premijera u Laubi

U četvrtak navečer u zagrebačkoj Laubi na svečanoj premijeri medijska kuća 24sata predstavila je planove za nadolazeću 2020. godinu. U senzacionalnoj digitalnoj režiji prezentirani su projekti koji će višestruko odjeknuti na tržištu u idućoj godini.

Foto: Sanjin Strukic

Korisnicima, koji su oduvijek u primarnom fokusu noviteti će donijeti bogatije korisničko iskustvo i omogućiti kvalitetniji pregled sadržaja, a oglašivačima siguran put do najbrojnije publike u Hrvatskoj. Spektakularnom i do sad neviđenom prezentacijom jedne medijske kuće u Hrvatskoj. 24sata je poslao snažnu poruku publici koja sljedeće godine može očekivati veliki tehnološki iskorak na svim platformama 24sata kao i brojne projekte s fokusom na personaliziranoj interakciji s korisnicima.

Prošle i buduće poteze komentirao je i direktor 24sata, Boris Trupčević koji je održao prezentaciju pred brojnim gostima:

- Iza nas su jako velike promjene. 24sata je prva medijska kuća u Hrvatskoj, a i regiji koja se u cijelosti digitalno transformirala. Sve resurse fokusirali smo u digitalne medije i danas dosežemo više ljudi nego ikada. U 2020. i dalje se mijenjamo i idemo u nove hrabre pothvate. Očekuje nas relaunch 24sata na svim platformama istovremeno, s najsuvremenijim tehnologijama među kojima je i oglasna koja će ponuditi nešto što hrvatsko tržište do sada nije vidjelo. Također, nastavljamo velika ulaganja u video sadržaj i nastavljamo razvijati nove popularne video formate.

Tekuća 2019. godina je godina rekorda na svim kanalima 24sata, a brojke su jednoglasno pokazale dominaciju - na digitalnim kanalima, u print izdanju, video pregledima i na društvenim mrežama. Rekordni rezultati iz mjeseca u mjesec samo su dokaz povjerenja čitatelja koji se uz 24sata zadržavaju češće i duže nego ikada prije. Kao vodeća medijska kuća u Hrvatskoj, 24sata je ujedno i predvodnik digitalne transformacije, a za 2020. upravo je na grandioznoj prezentaciji u Laubi predstavljen uvid u najbolje od najboljeg u idućoj godini koju će obilježiti mnoštvo tehnoloških iskoraka uz još napredniju razinu vrhunske produkciej i obrade sadržaja.

Više o tehnološkim novitetima otkrio je direktor operativnog poslovanja Zoran Turković:

- Očekuje nas pregršt noviteta – izdvojio bi samo neke. Prvo, prelazimo na takozvanu single page app tehnologiju koju koristi i Netflix i koja će nam omogućiti znatno brže učitavanje portala i znatno poboljšani user experience. S druge strane uvodimo intelligent data management platformu nove generacije, jedina takva u svijetu, a koja će nam omogućiti puno naprednije targetiranje, što će unaprijediti oglašavanje na digitalnim platformama 24sata.

Foto: Sanjin Strukic



Osim potvrde koja dolazi kroz lojalnost čitatelja, 24sata iz godine u godinu kvalitetu potvrđuje i na prestižnim globanim natjecanjima. S više od 100 međunarodnih i regionalnih nagrada, 24sata dodatno učvršćuje poziciju najnagrađivanije medijske kuće u regiji i lidera u produkciji kvalitetnog sadržaja. 24sata nastavlja s beskompromisnim novinarstvom koje smo bezbroj puta dokazali baveći se temama koje su do srži ulazile u sferu temeljnih promjena u društvu. Moć medija usmjeravamo na čitatelje i njihove potrebe, borimo se za malog čovjeka i prezentiramo vam sadržaj koji vas zanima, a u 2020. godini to dižemo na još višu, ambiciozniju razinu. Glavni urednik 24sata, Goran Gavranović, odgovorio je na pitanje što u čemu leži uspjeh 24sata:

- Naši novinari, urednici, fotoreporteri, snimatelji, dizajneri svaki dan se iznimno trude da donesu ono novo, nepoznato, ono što drugi žele sakriti, ono što je važno za svakog čovjeka. Držeći se nekakvih starih dobrih pravila novinarstva, poštujući ih od početka do kraja, poštujući prije svega zdrav razum, poštujući vlastitu publiku ustvari i nema neke tajne – marljivo rade.

Foto: Sanjin Strukic

Bolje korisničko iskustvo u 2020.

24sata će novim redizajnom omogućiti personalizaciju web stranice u kojem će svaki korisnik imati svoj 24sata, odnosno “robotskog urednika” koji će raditi 0-24 kako bi se svakom čitatelju prikazivao sadržaj koji ga zanima. Novi sustav kakav koriste i Netflix i Google donosi i puno veću brzinu učitavanja portala i veću intuitivnost što će znatno unaprijediti korisničko iskustvo. Kao kompanija koja je primarno fokusirana na dvosmjernu komunikaciju s korisnicima u novom izdanju naših platformi čitateljima dodatno omogućujemo da podijele s svima svoje reakcije i mišljenje.