Nema tog argumenta koji ove maturantice Gimnazije Tituša Brezovačkog i pobjednice Državnog natjecanja iz debate ne mogu pobiti. Irina Kalažić, Lucija Barić i Lara Sabotičanec dobitnice su Oskara znanja, prestižne i najznačajnije nagrade u obrazovanju koja se dodjeljuje najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola, glazbenih i plesnih škola te pobjednicima državnih i međunarodnih natjecanja i njihovim mentorima.

Na dodjeli Oskara znanja koja se i ove godine zbog pandemije koronavirusa održala online, Agencija za odgoj i obrazovanje u posebnoj je emisiji predstavila više od 30 oskarovaca, a među njima su bile i ''Tituši'', odnosno Irina, Lucija i Lara koje su zajedno s tročlanim timom ''Sagitto Bubalus'', odnosno učenicima V. Gimnazije debatirale o jednoj važnoj temi, a to je ''Treba li učenik sam birati svoje predmete''.

Sagitto Bubalus bili su na strani afirmacije dok su Tituši bile na strani negacije, a svatko je imao po jednu minutu da iznese svoje argumente te protuargumente na navedeno pitanje. Ovi maturanti već su pravi profesionalci u debatiranju, što se moglo vidjeti i iz njihovih britkih, sažetih i stručnih odgovora. Iza njih je, priznaju nam, troznamenkasta brojka odrađenih debata i mnoštvo nastupa na Državnim natjecanjima. A ova nagrada im je samo pokazatelj koliko se njihov dugogodišnji trud isplati.

- Ovo mi je jako veliko priznanje našeg truda koji smo uložili da dođemo do ove pozicije. Presretna sam i drago mi je vidjeti da je naš trud prepoznat - rekla nam je Irina pa otkrila kako se pripremaju za natjecanja.

- Škola nam je tu jako velika podrška. Vrlo često kada se pripremamo za natjecanja dobijemo slobodne dana kako bi mogli od jutra do večeri zajedno se pripremati: gledamo debate, radimo debatne vježbe za stil ili strukturu govora, i slično. Iako imam još nekoliko hobija sa strane, ja naprosto obožavam debatirati i motivira me to što se kroz pripreme jako puno toga i nauči, a ne mogu izostaviti niti ljude na debati s kojima volim raditi i družiti se - kaže Irina.

Lara nam je pak otkrila da joj je najveća motivacija za postizanje odličnih uspjeha u debatiranju osobni napredak koji je s godinama sve očitiji.

- Znala sam slušati neke snimljene govore sa debata kada sam bila u prvom razredu i razlika je ogromna, tek tad shvatiš koliko zapravo napreduješ. Također sve naučeno mogu primijeniti i u svakodnevnom životu u razgovoru ili znanju koje dobivam kroz debatu - rekla nam je Lara.