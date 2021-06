Osjećamo se prevarenima i izigranima. Cijelo vrijeme su nam govorili da ništa ne možemo tražiti dok se ne ukinu zabrane i ne smiri situacija i mi smo prihvatili tu činjenicu. Pa Vlada je na početku korone zaštitila agencije zabranivši nama, koji smo uplatili maturalac, da tražimo povrat novca od njih! A sad kad to možemo tražiti i kad se može i na maturalac, ta ista Vlada ništa ne čini da nas spasi od krađe i da nas zaštiti.

Kažu nam to ogorčeni roditelji učenika Osnovne škole Pušća, osmaša koji su upravo završili osnovnu školu, a koji su zbog gomile loših odluka, ali i zakonski upitnih poteza agencije Kontakt Tours ostali bez maturalnog putovanja iako nisu morali.

Ostali bez maturalnog putovanja

Ovog proljeća, s cijepljenjem i značajnim poboljšanjem situacije, 1. lipnja je donesena odluka da se ponovno dopuste školska putovanja. Mnoge škole s agencijama su se uspjele dogovoriti i u samo nekoliko dana organizirati jednonevne izlete, ali i maturalce koji su ostali na čekanju još i lani, no nažalost ne i i OŠ Pušća.

Oni su još 2019. ujesen s agencijom Kontakt Tours ugovorili jednodnevni izlet na Plitvice za 6. i. 7. razrede (pet razreda), te maturalac od pet dana za tri tada 7. razreda, kaže nam ravnatelj škole Arsen Šarunić.

- S obzirom da su nam ti učenici još bili u školi, čim je 1. lipnja objavljeno da se može putovati, razrednici su zvali agenciju. No onda počinju problemi, jer se nitko nije javljao. Napokon smo došli do direktora agencije Tihomira Koraća, koji je prvo kazao da su putovanja i dalje zabranjena, a kad je shvatio da nije u pravu, rekao je da da je tvrka u stečaju od 4. lipnja i da oni nemaju novca ni za povrat ni za organizaciju putovanja - priča nam ravnatelj, a potvrđuje i razrednik Vedran Iskra koji je pregovarao s Koraćem.

Osnovao novu agenciju?

Kako nam razrednik još kaže, Korać se pravdao da je agencija u blokadi od veljače, te da će vratiti novac čim mu država uplati nepovratnu pomoć za putničke agencije. Nije ni pokušao organizirati otkazano putovanje, iako je bilo dovoljno vremena. Mnoge druge škole ovog su lipnja, naime, otišle su na maturalac upravo u šibenski Solaris, gdje su htjeli i osnovci iz Pušće.

Nekoliko je stvari vrlo nejasno, osim očitog nepostojanja volje da se ispoštuje ugovor s učenicima i roditeljima. Naši sugovornici kažu nam kako je Korać osnovao i novu putničku agenciju, te preko nje nudi potpuno iste izlete kakve je nudila i agencija Kontakt Tours. To se vidi i u Googlevim pretragama, gdje se uz njegovo ime pojavljuje i agencija Jan Tours.

No je li to tako i zašto nije ispoštovao ugovor, Tihomira Koraća nismo uspjeli saznati. Nakon što se javio na telefon, ispričao se sastankom i zamolio da ga nazovemo kasnije. Tad više nije odgovarao na pozive.

- Ići ćemo s kaznenom prijavom protiv tog čovjeka, ne može on otići u stečaj baš četiri dana nakon što su se stekli uvjeti da se ide na maturalac, a onda poslovati preko druge svoje agencije kao da se nije ništa dogodilo - najavljuju roditelji.

Idemo s kaznenom prijavom, kažu roditelji

A do odgovornih u Kontakt Toursu došao je Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA-e). Kako nam je kazao, od njih je dobio odgovor da rade sve što mogu kako bi uspjeli putnicima vratiti novac.

- Prema njihovim riječima veći dio novaca koji su im putnici uplatili nalazi se kod njihovih partnera i nastoje na sve načine vratiti uplaćena sredstva. Stav Udruge hrvatskih putničkih agencija je da se agencije trebaju ponašati profesionalno, biti u stalnom kontaktu sa klijentima i naravno napraviti sve što se može kako bi vratili uplaćena sredstva. Svi skupa moramo biti svjesni da za ovu situaciju nisu krive niti putničke agencija, ali naravno niti roditelji koji su uplatili novac za svoja putovanja - kaže Fain.

U međuvremenu smo u Ministarstvu turizma saznali kako je Sabor u petak prihvatio Izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu, prema kojima je ukinuta prošlogodišnja odredba o tome da putničke agencije ne trebaju odmah vraćati novac za odgođena putovanja. Prema novoj odluci, sve agencije dužne su u roku od 14 dana vratiti novac za putovanja koja nisu realizirana.

Podsjetimo, postojala je i mogućnost da se za tzv. paket-aranžmane, u koje spadaju i maturalci, dijele vaučeri. Učenici OŠ Pušča nisu u ovih godinu dana dobili ama baš nikakvu protuponudu za otkazano putovanje.

- Kad smo donijeli tu odluku u travnju 2020. nadali smo se da će pandemija trajati tek nekih mjesec ili dva. To se nije dogodilo, putničke agencije imale su ogromne gubitke i pad prometa od 83% u odnosu na 2019. No dosad su već trebale konsolidirati poslovanje, stoga smo i donijeli ove Izmjene. Ono što je ključno kod ugovaranja paket-aranžmana poput maturalca je osiguranje koje se mora sklopiti prema EU direktivi. Ako agencija nije solventna jer je otišla u stečaj, novac mora vratiti osiguranje - kaže nam Monika Udovičić, ravnateljica Uprave za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove.

Više od 50 posto agencija odmah vratilo novac

Kaže da imaju dosta upita roditelja vezano uz otkazane maturalce, no ističe i kako se radi o tek nekoliko problematičnih agencija. Prema njezinim podacima, više od 50% agencija odmah je vratilo novac, a oko 20% ponudilo je zamjensko putovanje.

Udovičić nam je potvrdila kako Ministarstvo priprema mjeru jednokratne financijske pomoći za putničke agencije koja bi na Vladu trebala ići sljedeći tjedan, no na to se neće moći osloniti tvrtke u blokadi i stečaju, ali ni nove tvrtke.

Uvjet za financijsku pomoć bit će podaci poput broja zaposlenih i boniteta. Ona ističe kako roditelji i škola trebaju tražiti hitnu isplatu od agencije, odnosno od osiguranja.

- Putničke agencije definitivno su najviše stradale zbog pandemije, no postavlja se pitanje gdje su im uplaćeni predujmovi? Rekli smo im da su imali godinu i tri mjeseca da to riješe - ističe Monika Udovičić.

To, naravno, ništa neće pomoći učenicima OŠ Pušča, a pomoći nemaju ni od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

- Uopće nas ne štite. Najgore od svega je što među prevarenom djecom ima i onih koji bi prvi put bili na ovakvom putovanju, koji za života nisu vidjeli hotela i mora, a sad im neki muljatori oduzimaju i tu šansu. Neki su vrlo slabog imovinskog stanja, to im je bila jedinstvena šansa, pomogla im je i općina da se plati maturalac, a sad im je i to oduzeto. Istina je da su se mnogi od nas već bili oprostili od toga novca, djeca već dugo misle da od maturalca neće biti ništa, ali sad, kad vide da sve škole idu i da ih druge agencije vode, njihova ne može. I kako im objasniti da su im cijelo vrijeme lagali: I Vlada i Fuchs i ministrica Brnjac i taj Korać iz agencije - kažu nam roditelji.

Problem s maturalcima u koroni

Problematika s maturalcima postoji odavno, a posebno je eskalirala s epidemijom korone. Kako se tu ne radi o nastavi (poput, primjerice, škole u prirodi), škola je doslovno posrednik između roditelja i putničkih agencija.

Kako ugovore u ime djece potpisuju roditelji, škole, osim prikupljanja ponuda i predstavljanja istih roditeljima, te slanja nastavnika u pratnju, ne mogu utjecati na ovakve situacije.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja još jednom su nam kazali kako, eto, oni ne mogu napraviti ništa. Savjetnik ministra Božo Pavičin kazao nam je kako radi na izmjenama Pravilnika o školskim izletima, te su neke izmjene već provedene ovo proljeće kako bi se omogućio kraći rok za izbor agencija. No za maturalce nema nekog rješenja.

Pitamo postoji li mogućnost da se napravi lista licenciranih agencija, da se barem tako zaštite učenici.

- Mi ćemo to objeručke prihvatiti i dodati u Pravilnik, ali nismo mi institucija koja može raditi takvu listu. Po kojem principu bismo to uopće radili? Svjesni smo ovog problema, no nemoćni smo - kaže Pavičin, te upućuje na Ministarstvo turizma.

- Ovo je neprihvatljivo, a na tu situaciju upozoravamo već godinama. Doslovce smo mi, škole i roditelji prepušteni sami sebi. Kad se i dogode ovakve situacije nema mehanizma za zaštitu. Na kraju ćemo doći do toga da će se maturalci jednostavno ukinuti - kaže nam i Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.

Upravo to je dio škola napravio i prije pojave korone, posebno u osnovnim školama. Maturalna putovanja zamijenili su s jednodnevnim izletima, jer je, kažu, prevelika odgovornost koju nastavnici moraju preuzimati.

Roditelji: I ministrima stisnite prijavu

Roditelji iz Pušče upozoravaju: I ministrima bi trebalo "stisnuti" prijavu, jer su lažno umirivali roditelje da će dobiti barem vaučere. A sad, na kraju balade, djeca, roditelji i škola ostali su prevareni i zakinuti i bez ikakvog mehanizma pravne zaštite, osim privatnih tužbi. Tko treba odgovarati što do dana današnjeg nije pravno riješena odgovornost za putovanje koje djeci itekako mnogo znači.

Na maturalnim putovanjima okreće se veliki novac, ali to je novac roditelja, koji ga često jedva skucaju da djetetu omoguće važno putovanje, a na kraju na njima zarađuju i još ih prevare ljudi koji u djeci vide biznis. A institucije i dalje sliježu ramenima.

Tko će konačno tome stati na kraj?