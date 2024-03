Osnovale grupu 'Nada svake mame' za sve majke u potrebi

Na koprivničkom području u medijskoj tišini u zadnjih pet godina od osnutka Facebook grupe „Nada svake mame“ koja pruža pomoć najranjivijim članovima društva, narasla je na više od 2500 članova. Njihova orijentacija je pružanje pomoći prvenstveno majkama i djeci, ali ima sve više i drugih osoba kojima je pomoć neophodna. Za humanitarno djelovanje su proglašeni Ponosom Hrvatske. Dina Perković se prisjetila na koji je način sve krenulo prije.

'Nije imala ni osnovno za dijete'

- Na studiju sam upoznala kolegicu koja je bila trudna i požalila mi se da je sama. Bez ičije pomoći jer su svi dignuli ruke od nje. Od roditelja do mladića s kojim je zatrudnjela. Njezina neizvjesna budućnost me potaknula da počnem razmišljati kako bi pomogla njoj i njezinom tad još nerođenom djetetu. Preko jedne koprivničke grupe sam opisala njezinu situaciju i zamolila ljude da doniraju opremu i sve što je potrebno majci s novorođenim djetetom. Javio se veliki broj ljudi koji su donirali neophodne stvari. Od dječjih kolica, krevetića do ostale opreme za novorođenče, ali i nešto novca. Sjetila sam se da u Koprivnici ne postoji nikakva grupa koja bi pomagala prvenstveno majkama i djeci – pojašnjava početak humanitarnog rada Dina.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL



Igrom slučaja Martina Vadlja je vidjela da Dina Perković, koju ranije nije poznavala osniva grupu „Nada svake mame“, koja je zapravo bila sve ono što je i ona htjela napraviti i tako su se njih dvije povezale i „gruda“ se zakotrljala. Vadlja je i ranije prije poznanstva s Perković kao djevojka sakupila impresivan broj plišanih igračaka koje je poklanjala pedijatrijskim ambulantama, bolnicama…To je nastavila i nakon što je rodila dvoje djece.

Skupljaju hranu, odjeću, novac...

- Prva misao mi je bila poklanjati djeci igračke svojih sinova. Smatrala sam da slabije imućni roditelji će djeci nekako priuštiti osnovne stvari, ali da je kupnja igrački na zadnjem mjestu, jer su za njih igračke luksuz – pojašnjava početak zajedničkog djelovanja. Grupa je osnovana u veljači 2018. godine i odmah je pokrenula veću akciju. Preko Facebooka su pozvali sugrađane da donesu igračke na dječje igralište u Koprivnici iza prve Šparne hiše. Pozivu se odazvao veliki broj sugrađana, što je Dini i Martini pokazalo da su krenule dobrim putem, jer im se sve više ljudi počelo javljati. Ne samo majke s djecom, već i ostale osobe koje nemaju mogućnost da kupe osnovne stvari za život. Poput hrane, odjeće, novca…

Foto: Damir Spehar/PIXSELL



No pojavio se problem, jer oni kojima je potrebno rijetko su imali mogućnost koristiti se društvenim mrežama pa su dolazile raznim kanalima do ljudi koji žive na margini društva i prijeko im je potrebna pomoć. U početku su same sve radile. Kako se grupa širila tako su počeli spajati donatore s osobama kojima treba pomoć. Pohvalile su i suradnju s Centrom za socijalnu skrb jer oni imaju neposredno saznanje o obiteljima i pojedincima kojima je nešto potrebno. Isto tako im je od velike pomoći i Caritas župe Blaženog Alojzija Stepinca.

Sve rade iz srca

- U Karitasu rade predivni volonteri s kojima spajamo naše potrebite kako bi im se darovali paketi hrane, higijenskih potreba, odjeće…pojašnjavaju nam Dina i Martina.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL



- Radimo sve iz srca, a to što je naš rad prepoznat ispunjava nas zadovoljstvom i obvezuje na još veći angažman. Nadamo se da će se grupe poput naše osnivati i u drugim gradovima, jer potrebitih ima jako puno – kazale su Dina Perković i Martina Vadlja, osnivači Facebook grupe „Nada svake mame“ koja je u pet godina postala svojevrstan humanitaran brend Koprivnice i okoline.