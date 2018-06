Ospicama je zaraženo 12 ljudi: Sumnja se na još par slučajeva

Dosad imamo 12 potvrđenih slučajeva ospica u Općoj bolnici Dubrovnik, od kojih su neki otpušteni doma, a čekamo potvrde za još nekoliko osoba, no situacija se mijenja iz sata u sat. Sinoć i jutros je još dvoje ljudi primljeno sa sumnjom na ospice, uzeti su uzorci i bit će pušteni na kućnu njegu. Mi svakoga ne hospitaliziramo jer ima i onih koji imaju blažu kliničku sliku i uvjete da budu u kućnoj izolaciji pa budu otpušteni na kućnu njegu, izjavio je u utorakvoditelj Odjela za epidemiologiju Opće bolnice Dubrovnik dr. Stjepan Đuričić.

On je ispred Opće bolnice Dubrovnik s ravnateljem Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Matom Lakićem odgovorio na sva pitanja oko ospica i kazao nešto više o situaciji na krajnjem jugu Hrvatske, javlja Dubrovački dnevnik.

-Od 25. svibnja ove godine pa do 10. lipnja je utvrđeno 12 slučajeva ospica, a imamo i nekoliko slučajeva u obradi. U tijeku je procjepljivanje populacije kako bi se spriječilo daljnje širenje ospica. Naša populacija je slabije procijepljena i to pogoduje širenju bolesti. Cijepljenje je najučinkovitija mjera za sprječavanje širenja ospica - izjavio je Lakić koji je pozvao roditelje da cijepe svoju djecu, kao i djelatnike u zdravstvenim ustanovama i vrtićima.

Lakić je prokomentirao zabranu dolazaka necijepljene djece u vrtiće na području Dubrovačko-neretvanske županije koja je uslijedila nakon prvotnih preporuka o nedolasku do 26. lipnja.- Poslali smo obavijest dječjim vrtićima od Ploča do Konavala da se necijepljena djeca uklone iz vrtića tako da, ako bi došlo do širenja, ne dođe do naglog širenja bolesti. Radnicima dječjih vrtića smo preporučili da provjere svoje cijepne statuse i da se što prije cijepe ako nisu zaštićeni - izjavio je Lakić dodavši kako su 'prioritet zdravstveni djelatnici, djelatnici u vrtićima i djeca prilikom cijepljenja, ali kako bi bilo dobro da su svi zaštićeni' te kako je 'važno da svi provjere svoj cijepni status'.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL



Lakić je odgovorio i na pitanje koliko su zaštićene osobe koje su se dvaput cijepile protiv ospica.



- Djeca koja su dvaput cijepljena su imuna preko 99 posto. Naravno kako s godinama ta imunost može opadati i naravno kako neki koji su davno cijepljeni su danas djelomično zaštićeni ili nisu sasvim zaštićeni. No, i dalje visok postotak populacije koji je cijepljen s dvije doze jest zaštićen i to je dokazano - izjavio je Lakić dodavši kako bi simptomi kod takvih slučajeva trebali biti lakši ako uopće obole.

Na pitanje oko dječaka koji je obolio od ospica, Lakić je odgovorio kako dijete nije pohađalo vrtić.

Ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Marijo Bekić nedavno je izjavio kako su poslijeratna djeca čest necijepljena ili su primila samo jedno cjepivo, što je prokomentirao Lakić.



- Naša procijepljenost je do zadnjih pet, šest ili sedam godina bila dobra, no postoje oni koji nisu cijepili djecu iz nekih razloga. Davnih dana smo poslali obavijest kako je potrebno provjeriti svoj cijepni status - izjavio je.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL



Na pitanje kako provjeriti svoj cijepni status ako osoba ne može doći do svog kartona i može li se testirati, Lakić je kazao kako postoji ograničen broj testova i kako se trenutno mogu testirati osobe za koje se sumnja kako su oboljele i osobe koje su imale kontakt s oboljelima.

Đuričić je ponovio neke od- Kad posumnjate kako imate ospice, bilo bi poželjno kontaktirati svog liječnika koji će vam reći svoje mišljenje i kazat će vam ima li razloga da idete u Opću bolnicu Dubrovnik ili to ne spada u simptome koje sam prethodno nabrojao kako bi se smanjile gužve po čekaonicama, hitnoj i ambulantama. Dakle, telefonski kontakt, razgovor s liječnikom ili pedijatrom i onda će on procijeniti trebate li se uputiti prema OB Dubrovnik - kazao je Đuričić.