Ostali bez 300 kuna za radne bilježnice: 'To je diskriminacija'

Samo me zanima gdje su novci nestali? Zašto moje dijete nema jednaka prava kao i ostala? Zašto je započela diskriminacija među djecom, pita se Željko Bošnjak (59) iz Belog Manastira.

Diplomirani pravnik i njegova supruga zbog birokratskih zapleta ostali su bez 300 kuna koje je Beli Manastir osigurao svakom učeniku s područja grada za nabavku školskog materijala i radnih bilježnica.

Kako nam tumače diplomirani pravnik i njegova supruga Ksenija, ona je na vrijeme otišla u Narodne novine kako bi napravila narudžbu za sve što je njihovoj djevojčici potrebno u školi. No sve je kasnilo, od udžbenika koji su učenicima došli tek drugi tjedan nastave pa do radnih bilježnica u knjižnicama.

Rade do 15 sati

Kad im je napokon stigla obavijest da su stigle radne bilježnice, Željkova supruga je u petak, 20. rujna, izašla ranije s posla kako bi ih podigla. Kako je radno vrijeme Gradske uprave do 15 sati, Ksenija, kojoj je radno vrijeme također do 15, više nije stigla do uprave, koja je povrat novaca davala od 9 do 13 sati. No kad je s računom došla u Gradsku upravu u ponedjeljak, dobila je odgovor kako je zakasnila i da više nema pravo na povrat novca koji bi sigurno pomogao peteročlanoj obitelji, a Željko prima invalidsku braniteljsku mirovinu.

- Nije nam jasno kako smo mogli zakasniti na nešto što je osigurano svakom učeniku, pa tako i našoj kćeri. Dan poslije zvao sam gradonačelnika te mi se javila tajnica koja mi je ponovila ono što je već rečeno supruzi, da je rok prošao – priča Željko te dodaje kako su se pojedini roditelji snalazili uzimajući druge račune roditelja djece drugog uzrasta te su time ostvarili pravo na povrat novca.

Obratit će se ministarstvu

Željko je htio biti pošten te je čekao da pristignu radne bilježnice kako bi priložio pravi račun, no na kraju su izigrani. Kako dodaje, nije mu jasno kako može postojati rok za novac osiguran za točno određeni broj djece.

Pokušali smo kontaktirati Gradsku upravu Belog Manastira. Nakon više poziva, nejavljanja, prespajanja i molbi da nazovemo za deset minuta, uslijedio je neugodan razgovor s osobom koja nam se nije htjela predstaviti. Uz povišen ton kratko je poručila kako je i 20. rujna već bio produljeni rok te da nemaju drugih komentara.

Upravo kako bez odgovora ostaje i obitelj Bošnjak, koja se planira obratiti i Ministarstvu znanosti i obrazovanja te županu.

