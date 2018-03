Sve nestalo u požaru: Za 1500 čokota vinove loze dobila 55 kn

Propao mi je sav trud, ali barem sam dobila velike pare, šaleći se na svoj račun kaže nam Milica Kostović (72) iz Kistanja u šibenskom zaleđu.

U kolovozu prošle godine, kad su požari bjesnili Dalmacijom, izgorjeli su joj vinograd i bajami.

- Danima sam plakala kad sam vidjela kako sve gori. Niste mogli prići požarištu u Krnetama, gdje mi je bio vinograd. Trave nije bilo, ali vatra je zahvatila lišće loze. Panjevi su tinjali još dva-tri dana nakon što je vatra ugašena. I bajami su izgleda svi stradali, mada sam se isprva nadala da korijenje nije izgorjelo - prisjetila se Milica.

Pretrpjela je veliku štetu jer je ostala bez svega, pa i poticaja koje je dobivala za vinograd. Ovih dana država joj je isplatila 55 kuna odštete za elementarnu nepogodu zbog koje je ostala bez 1500 panja vinove loze u njezinu vinogradu.

- Pozvali su me u Općinu Kistanje da im donesem žiro-račun da mi sjednu novci od odštete. Pitala sam koliko će mi isplatiti pa su mi rekli da je nešto sitno, ali kad je pravnica rekla da je riječ o 55 kuna, nisam mogla vjerovati. Pitala sam ih u nevjerici jesu li me zbilja zbog 55 kuna zvali!? Fala vam, meni to ne treba. Rekli su mi da je to država uplatila, da nema veze s općinom. Nisam podigla novac. Rugaju se sa sirotinjom, to je sramota i bruka. Pa posjedovni list koji mi je trebao da zatražim odštetu stajao je 70 kuna. Ni to nisu pokrili - ogorčena je Milica, koja još ima 70-ak ovaca.

Iznenađena iznosom odštete ostala je i Branka Smolić, kojoj je ljetos izgorio maslinik u Bribiru.

- Uplatili su mi sramotnih 300 kuna za 100 maslina starih 30-ak godina. Pretprošle godine s njih smo ubrali 2000 kilograma, a od toga smo dobili 400 litara ulja - ljuta je Branka.