'Ostali su mi samo goli zidovi, novac nisam vidjela godinama'

Svijet je u srijedu obilježio Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Uoči tog dana Eurostat je objavio nove podatke o problemu siromaštva u Europskoj uniji tijekom 2017. godine koji su pokazali kako je stanje u Hrvatskoj alarmantno.

Čak 27,9 posto stanovništva je na rubu siromaštva ili društvene isključenosti, što je oko 1,2 milijuna ljudi. Čak i nakon što prime socijalne naknade, 20 posto stanovnika ne može si omogućiti osnovne životne potrebe.

Zaboravili su ipak napomenuti da u Hrvatskoj živi dio nevidljivih ljudi koji nisu korisnici naknada i novac u ruci nisu vidjeli godinama. Poput Marice Pintarić (67) iz Reke kraj Koprivnice.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Jednostavno nemam ništa. Sve što sam mogla davno sam prodala, ostali su mi samo goli zidovi. Imala sam kćer, ali ona je umrla. Imala sam nevjenčanog supruga s kojim sam živjela, no kad je on preminuo prije osam godina ostala sam sama i bez ičega. Išla sam u Centar za socijalnu skrb kako bih dobila pomoć, no rekli su mi da imam pravo na muževu mirovinu te da kod njih nemam što tražiti. No u mirovinskom su mi rekli da nemam pravo ni na što jer ne mogu dokazati da smo bili supružnici, pa sam prestala ići bilo gdje - objašnjava Marica uvodeći nas u ruševnu kuću koju naziva svojim domom. To je jedino što ima.

Foto: Željko Hladika/24sata

Dio stropa se urušio pa jednu prostoriju uopće ne koristi, a druga prostorija je kuhinja, spavaća soba i dnevni boravak istovremeno. Na zidovima su crne guste naslage.

- To je zbog dimnjaka. Nemam novca za dimnjačara, a sama sam preslaba pa ne mogu raditi. Unutra je sve zaštopano, pa kad gori vatra onda se taj dim i čađa lijepe za zidove - govori ona ne skrivajući svoj jad.

- Da nema Crvenog križa, umrla bih od gladi. To je jedini obrok koji dobijem u danu. Bolesna sam i ne mogu hodati, jedva da i ovih par koraka do peći mogu. Što da vam kažem? Nemam ni za ulje i brašno i ne sjećam se kad sam posljednji put u rukama imala novac - nastavlja Marica dodajući da joj susjedi nisu od pomoći i uglavnom je izbjegavaju.

Šokirani situacijom, obratili smo se nadležnom centru za socijalnu skrb u Koprivnici koji tvrde kako im se Marica nikada nije obratila.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Nitko iz kruga članova obitelji, srodnika, prijatelja, susjeda, poznanika, građana, udruga civilnog društva, ustanova, vjerskih zajednica, državnih i javnih tijela ili pa jedinica lokalne samouprave nije obavijestio ovaj Centar o životnoj situaciji M. P. pa samim time ovaj Centar niti nije imao saznanja o istome - tvrde u nastavku dodajući da je po našem dopisu na teren hitno izašao socijalni radnik koji je razgovarao s Maricom te je ona odlučila podnijeti zahtjev za priznavanje novčanih prava. Tvrde da će zahtjev obraditi žurno. Ponudili su joj i drugi smještaj, no ona je to odbila.

Hrvatski Crveni križ zajedno s HRT-om pokrenuo je akciju "Uz nas niste sami - za dostojanstven život". Cilj je prikupiti sredstva kako bi starim i siromašnim osobama osigurali uvjete za život dostojan čovjeka. Marici žele urediti jedinu prostoriju u kojoj boravi kroz postavljanje novog poda i stolarije te uređenja zidova.

Podržite akciju pozivom na broj: 060 9001 (cijena poziva 6,25 kuna s PDV-om; teleoperater: Hrvatski Telekom d.d.), uplatom na račun - IBAN: HR0523600001502387496, otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

Akcija traje do 31. listopada 2018. godine.