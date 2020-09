Ostanite doma: Grmljavinski pljuskovi diljem Hrvatske, a moguće su pijavice i poplave

S obzirom na kišno vrijeme koje će se u Hrvatskoj zadržati sve do kraja tjedna, brojni meteoropati mogli bi zbog promjene vremena biti pospaniji, razdražljiviji i bezvoljniji

<p>Nakon kalendarskog dolaska jeseni, za vikend će se i temperatura zraka prilagoditi dobu godine, dapače bit će i hladnije od prosjeka. Uzrok tome je premještanje ciklone s kojom, uz pad temperature, stiže mjestimice i obilna kiša. Bit će vjetrovito uz jako do olujno jugo i južni vjetar, obavijestio je<strong><a href="https://meteo.hr/objave_najave_natjecaji.php?section=onn&param=objave&el=priopcenja&daj=pr24092020"> DHMZ. </a></strong></p><p>U cijeloj Hrvatskoj, u petak i za vikend, možemo očekivati kišu te pljuskove s grmljavinom. Na istoku zemlje mjestimična kiša javit će se u prijepodnevnim satima. Uz povremeno umjeren južni i jugoistočni vjetar temperatura će i dalje biti iznadprosječno visoka - ujutro najniža od 12 do 16 °C, a poslijepodne najviša od 26 °C u zapadnim krajevima do čak 29 °C u istočnim, javljaju iz <strong><a href="https://www.hrt.hr/658594/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-2592020">HRT-a. </a></strong></p><p>Toplo je i u središnjoj Hrvatskoj, ali manje nego na istoku, uz najnižu jutarnju temperaturu od 12 do 15 °C, te poslijepodne najvišu između 24 i 27 °C. Kiša će padati već u noći i ujutro, te posebice poslijepodne i navečer, kada su pljuskovi i grmljavina još vjerojatniji, uz povremeno umjeren, mjestimice prolazno i jak jugozapadnjak.</p><p>Vjetrovito će biti i u gorju i na sjevernom Jadranu gdje se mogu očekivati obilni pljuskovi s grmljavinom, a moguće je da napada i više od 50 litara kiše po četvornome metru. Osim zbog kiše i juga, neke bi rive mogle biti poplavljene i zbog južnog vjetra, poslijepodne i jugozapadnog. More će biti umjereno valovito i valovito, prema otvorenome i jače valovito. U gorju će biti uglavnom od 14 do 20 °C, u unutrašnjosti Istre ujutro oko 14, poslijepodne pak 22 do 25, a na sjevernom Jadranu najniža 18 do 21 °C, najviša oko 24 °C.<br/> <br/> Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije također možemo očekivati obilnu kišu i grmljavinu, ponegdje poplavljene rive, a moguće su i pijavice. </p><p>S obzirom na kišno vrijeme koje će se u Hrvatskoj zadržati sve do kraja tjedna, brojni meteoropati mogli bi zbog promjene vremena biti pospaniji, razdražljiviji i bezvoljniji. </p><p> </p>