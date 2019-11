Ostao ‘bez signala’: U keksima su mu prošvercali dva mobitela

Tomislav Sabljo, osumnjičeni diler i čovjek kojeg istražuju zbog paleži automobila, našao se na meti istrage pravosudnih policajaca. U ćeliji istražnog zatvora Remetinec pronašli su mu dva mobitela.

Kako neslužbeno doznajemo, tijekom prošlotjedne pretrage čuvarima je čudno izgledala kutija keksa. Iako je bila originalno zapakirana, detaljnije su je provjerili i u njoj otkrili telefone koje nikako nije smio imati.

Daljnja istraga pokušat će odgovoriti na pitanje tko mu je i s kojim ciljem poslao te mobitele. Sablju su, podsjećamo, uhitili u srpnju u velikoj akciji policije Tebra i od tada se nalazi u istražnom zatvoru. Između ostalog, osumnjičen je da je s Tomislavom Sučićem ustrojio zločinačko udruženje koje je u manje od tri godine na krijumčarenju droge zaradilo 84 milijuna kuna.

Kako smo pisali, u zatvoru je imao problema sa spavanjem pa je ishodio da, za razliku od ostalih zatvorenika, spava na posebnome madracu, koji si je sam platio. Neslužbeno doznajemo kako su mu odobrili i da koristi posebno ulje, vjerojatno da si olakša bolove u leđima. Na Sablju u zatvoru posebno paze jer ga Uskok sumnjiči i da je organizirao paljenje auta pravosudnom policajcu A. M., kojeg je i pratio. Sabljo je, sumnja Uskok, dao zapaliti njegov auto jer mu, snimili su policajci Sabljino objašnjenje, tijekom ranijeg boravka u zatvoru nije dao da vidi dijete koje mu je došlo u posjet.

Pravosudni policajac to mu nije mogao dopustiti jer dijete tog dana nije bilo na popisu posjetitelja. Kad je Sabljo završio u pritvoru, A. M. su premjestili u drugi zatvor. Inače, Uskok sumnjiči Sablju te Đorđa Vuletića i da su u ožujku tužitelju Ferhatu Čančaru dali 3000 eura da stopira postupak protiv Sablje.

Sablju i Sučića te bivšeg policajca Đorđa Vuletića sumnjiče i da su od prosinca 2017. do kraja lipnja 2019. u Zagrebu povezali šestoricu za svoje kriminalne akcije. Napadali su i tukli, palili automobile, nasiljem pokušavali naplaćivati dugove te prikrivali stvari za koje su znali da su prethodno ukradene.

Bivšeg policajca Vuletića, neslužbeno doznajemo, sa Sabljom sumnjiče i da su 29. lipnja 2019. uz prijetnju i udarce pokušali protupravno naplatiti navodni dug od 7000 kuna. Policija sumnja i da su on i Tomislav Sabljo angažirali Sinišu Žalca i još jednoga te da su od 20. do 27. ožujka 2019. pratili Igora Kodžomana, bivšeg predsjednika uprave Dinama, kako bi ga napali i pretukli. Pratili su ga cijele dane, od jutra, dok je dijete vodio u školu, pa do odlaska na posao i povratka kući.

Istražitelji sumnjaju i da se Sabljo 6. prosinca 2017. oko 3 sata u svojemu Mercedesu S63 AMG dovezao do Rujanske u Zagrebu u izviđanje. Kad je utvrdio da se na parkiralištu nalazi VW Golf 4 šefa sigurnosti Dinama Krešimira Antolića, oko 5.30 sati se vratio. Dovezao je zasad još nepoznatog muškarca koji je zapalio auto i pobjegao.