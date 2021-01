U tim je trenucima grad bio u rasulu, pra\u0161ine i ru\u0161evina je bilo posvuda, a panika je zavladala. On je pre\u017eivio, ali kako su njegovi najbli\u017ei nije mogao znati jer su fiksne i mobilne mre\u017ee 'pale'.

- Kad je to sve pro\u0161lo, bili smo puni pra\u0161ine i nakon \u0161to sam se o\u010distio zvao sam suprugu i susjeda, ali nikog nisam mogao dobiti. Upla\u0161ilo me kad me dobila sestra jer nisam mogao dobiti suprugu i razmi\u0161ljao me kako je pala ku\u0107a i poklopila \u017eenu i unuka. Tr\u010dao sam do auta, on je bio zatrpan ciglama. Pa sam onda krenuo prema ku\u0107i, a kad sam se vratio tamo gdje sam bio vidio sam hrpu cigli, ljudi jedni drugima poma\u017eu, a na putu do ku\u0107e mi je stala jedna gospo\u0111a koja me prepoznala i dovezla ku\u0107i. Bilo mi je lak\u0161e kad sam vidio da je sve u redu - govori gospodin Rasim pa nastavlja:

- Premijer i predsjednik bili su upravo tamo gdje sam bio i ja i onda je reporter koji je izvje\u0161tavao rekao da se taj zid sru\u0161io i ubio djevoj\u010dicu. To je bio zid blizu nas, onda je meni do\u0161la slika te tre\u0107e osobe, nadam se da to nije bila ona. A ako je - Rasim nije mogao dovr\u0161iti re\u010denicu i po\u010deo je plakati.

Nije u potpunosti siguran je li ta tre\u0107a \u017eena koja se nalazila s njima bila preminula djevoj\u010dica (13) i tu si ne mo\u017ee pomo\u0107i.\u00a0

Ostao bez automobila

Do Mo\u0161\u0107enice ga je dovezla poznanica jer je njegov automobil u potpunosti uni\u0161ten u potresu.

- Drugi dan je do mene do\u0161ao prijatelj i susjed Nijaz\u00a0Begi\u0107, no\u0107 prije velikog potresa netko je spavao u autu, netko nije, a mi smo i\u0161li pro\u0161etati da malo zaboravimo na to sve. I u toj svoj pri\u010di on se sjetio da mu je prijatelj objavio da se poklanja auto te rekao da \u0107e to nazvati. On je to sve napravio i drugi mi dan rekao ti \u0107e\u0161 imati auto 1. sije\u010dnja.

A tu je Hrvatska jo\u0161 jednom pokazala veliko srce i kako nije bitno tko je koje vjere, nacionalnosti ili pak boje ko\u017ee u te\u0161kim situacijama.

- \u010covjek je do\u0161ao ispred kapije, parkirao auto i dao mi klju\u010d u ruke, rekao 'Izvolite, evo vam auto. Ja imam drugi'. Registriran je do petog mjeseca, a re\u010deno mi je da auto ima registraciju do petog mjeseca, ali ni da ne\u0107e biti problema s idu\u0107om. Rekao mi je 'Rasime kad god vi budete spremni dolazim pa \u0107emo i\u0107i kod bilje\u017enika da auto prepi\u0161emo na vas'. To je dokaz da smo svi jednaki u ovakvim situacijama, nije pitao tko sam i \u0161to sam - obja\u0161njava gospodin.

Isti\u010de da je pre\u017eivljavanje potresa njegovo tre\u0107e ro\u0111enje. Drugi je put 'ro\u0111en' kad je nakon akcije Maslenica preba\u010den u Novigrad gdje je \u010dudom pre\u017eivio granatiranje.

- Padale su granate non stop, nije bilo pje\u0161a\u010dkih napada. Morali smo napraviti zaklon, a u jednom trenutku po nama su po\u010deli padati geleri. Moj kolega i ja smo oti\u0161li na stra\u017eu, a kad smo u\u0161li u zaklon granata je pala nekih pet, \u0161est metara od nas. U tom trenu isto kao kad je bio potres nisam ni\u0161ta vidio. Pipao sam njega je li \u010ditav, on mene, bila su pitanja sekunde \u0161to smo ostali \u017eivi. Kasnije smo pogledali sve kad se razi\u0161lo, na\u0161e su jakne u rukama bile '\u0161uplje' od gelera. A ovaj tre\u0107i puta je bilo koma, da mi je netko obja\u0161njavao da se tako ne\u0161to mo\u017ee desiti, \u010dudio bih se. Gledao sam samo ho\u0107e li se cesta otvoriti, ho\u0107u li propasti unutra - zavr\u0161ava gospodin Rasim koji ima novi 'ro\u0111endan' i novi automobil.