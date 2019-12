Ostavili bebu da umre: Usvojila je žena koja nije mogla roditi...

Hladnog 6. svibnja 2017., njegov je bodi bio mokar, njegova pelena prljava, a partikl pun mrlja. Sklupčan je ležao u pick-upu marke Nissan. Nije imao kapu, dekicu, niti ime. Bio je star manje od tjedan dana i bio je potpuno sam. Nitko nije znao tko ga je i kada stavio u tovarni prostor vozila niti koliko dugo je tamo ležao. Pronašao ga je student (22) koji je čuo plač i odmah je pozvao policiju. Bilo je to u 8.26 sati ujutro po lokalnom vremenu u gradu Tallahassee na Floridi. Odmah su stigli policajci i hitna pomoć. Samo tjedan dana kasnije beba je imala ime, dom i majku koja se o njoj brinula kao da ju ona rodila.

As a two-time breast cancer survivor, Lorraine knew she'd never have kids of her own. Then a miracle literally showed up at her feet.