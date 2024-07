Ostavio kćer (2) satima u autu, vani su bila 42 stupnja. Dok je dijete umiralo, on igrao igrice

Curica je preminula u Arizoni prošlog tjedna nakon što ju je otac ostavio samu u automobilu, i to na temperaturi od 42 stupnja Celzijusa. Sumnja se da je njen otac Christopher Scholtes (37) igrao videoigrice dok mu je kćer bila u vrelom automobilu.

Scholtesa su priveli i trenutno se suočava s optužbama za ubojstvo i zlostavljanje djece. Njegovo drugo dvoje djece (5 i 9) posvedočili su da je i njih redovito ostavljao same u autu. Tvrde da je tata igrao igrice i kuhao ručak dok je malena sestra bila u vozilu. Policija je istragom i SMS-ovima izuzetim iz očevog mobitela, potvrdila navode. Dok je hitna pomoć vozila dvogodišnju djevojčicu u bolnicu, njezina majka poslala je poruku Scholtesu: “Rekla sam ti da ih prestaneš ostavljati u autu. Koliko sam ti puta to rekla”, piše KPLC TV.

On je odgovorio da mu je žao, a supruga mu je poslala poruku da je djevojčica preminula. “Kako sam to mogao učiniti? Ubio sam našu bebu, ovo ne može biti stvarno”, napisao je u sljedećoj poruci.

Prema sudskim dokumentima, u vrijeme poziva hitnoj pomoći dnevna temperatura je dosegnula 42 stupnja, a automobil je bio parkiran na suncu. Otac je policiji ispričao da je vodio djevojčicu sa sobom obaviti neke poslove, a kako je zaspala u sjedalici, ostavio ju je u vozilu da spava. Tvrdio je da je ostavio vozilo upaljeno s uključenom klimom. Kad se vratio do automobila, bio je ugašen, a dijete je pronašao bez svijesti. No tu je priču pobila snimka nadzorne kamere sa susjedne kuće. On tvrdi da su kući stigli oko 14 sati, ali sigurnosni video pokazuje da su došli u 12.53. Tek kada je njegova supruga došla kući, oko 16 sati, i pitala gdje je kći, zajedno su istrčali van provjeriti vozilo.

Nazvali su hitnu pomoć i odnijeli dijete u kuću. Hitna je djevojčicu pokušala oživjeti, ali bezuspješno. Prošlog se petka Scholtes pojavio pred sudom gdje se izjasnio da nije kriv.