Njegov način upravljanja gradom je bio balkanski, sve je bilo podređeno njegovim osobnim odlukama i sve je kontrolirao.

Ali o je zahvaljujući njegovoj energiji bio i najefikasniji način. Poručio je to jedan dugogodišnji suradnik Milana Bandića.

U svojih 20 godina vladanja, imao je pauzu od tri i pol godine kada je Zagreb vodila Vlasta Pavić i tek par mjeseci kada je bio pritvoren i Grad je preuzela Sandra Švaljek. I obije je smatrao samo figurama koje trebaju ispoštivati njegova naređenja. Ljudi koje je on doveo i dalje su slušali njega, barem slao poruke iz Remetinca.

Ono što ostaje iza njega ipak je ranjeni grad. I to ne samo radi potresa. Nego je metropola prilično zapuštena i kadrovski i financijski. Primjera radi, u Uredu gradonačelnika je zaposleno nevjerojatnih 286 ljudi, od kojih mnogi uopće ne dolaze na posao, a primaju plaće od 15-ak tisuća kuna. A ustrojio je 27 ureda s pročelnicima i zamjenicima. Njegov ured ima više zaposlenih nego neko ministarstvo, a ureda je više nego ministarstava. Za zaposlene grad troši nevjerojatnih 4,8 milijardi kuna, a u Zagrebu su najveće plaće od cijele javne uprave u Hrvatskoj.

Doduše, ima i najveći proračun koji je ove godine dosegao enormnih 13,65 milijardi kuna sa svim izvanproračunskim korisnicima.

Dijelio je svima novac

A tu je još Zagrebački holding i gradske tvrtke s prihodima od preko pet milijardi kuna. Moćna je to financijska poluga, ali grad je ipak u debelom minusu i nema novca. I to ne samo zbog korona krize i potresa.

Bandić je svake godine trošio sve više, računajući na konstantni rast prihoda od poreza i prireza. I osiguravao je razne vrste socijalnih pomoći, od dodataka za umirovljenike, besplatne i subvencionirane karte za javni prijevoz, pomoć roditeljima koji žele odgajati djecu, besplatnih udžbenika.... Bio je majstor u toj vrsti populizma jer je znao da se tako dobivaju glasovi.

Na jednoj Skupštini je već u kasni sat raspravljalo i pomoći učenicima. I on je samo odjednom odlučio da svi imaju besplatni prijevoz. Bez nekih analiza, bez konzultacija. I na kraju je to bilo i provedeno.

Gdje je novac za obnovu?

Ali zato su investicije u prometnu i ostalu infrastrukturu padale iz godine u godinu. U zadnjih deset godina nije napravljena niti značajno proširena niti jedna magistralna prometnica. Tek lani je završen rotor nakon višegodišnjih obećanja. Zagreb u ovom trenutku ima takvih problema s plaćanjem svojih obveza da ne može podmirivati ni redovno plaćanje pričuve za stanove u svom vlasništvu. Nadalje, iako je prije četiri mjeseca odgodio plaćanje Holdingu 372 milijuna kuna, sada je opet dužan preko 150 milijuna.

Minus je lani bio velikih 1,3 milijarde kuna, a neki sugovornici u Gradu tvrde da on nije porastao do danas iako su evidentni problemi u plaćanju. Taj minus je rastao iz godine u godinu, jer je Bandić prebacivao plaćanje na sljedeće godine. I to je počelo davno prije ove recentne krize.

A Zagreb bi trebao početi obnovu razrušenog centra i osigurati čak 20 posto novca za zgrade. Tog novca zasad jednostavno nema.

Pravi razmjeri minusa će vjerojatno tek biti otkriveni. Grad će do izbora funkcionirati na čelu s njegovom zamjenicom Jelenom Pavičić Vukičević kao i dosad. Ona nema niti približan autoritet kao čovjek kojeg je naslijedila, ali poznaje gradsku upravu.

Pozadinska mreža interesa

Iznenadna smrt gradonačelnika će promiješati i političke karte prije izbora u borbi za njegova nasljednika.Izazivači poput Tomislava Tomaševića, Davora Filipovića, Joška Klisovića, Zvonimira Troskota, Renata Peteka i ostalih više neće imati metu koju su mislili gađati. Morat će ponuditi jasnu viziju upravljanja Zagrebom.

Jer Bandić je bio samo isturen i volio je odlučivati i o debljini asfalta i širini travnjaka u svojim obilascima. Međutim, iza njega stoji pomno razrađena mreža interesa. Tvrtki koje godinama dobivaju poslove od Grada, ljudi koje je Bandić zaposlio na određene funkcije i koji neće moći dobiti otkaz. S tom mrežom će svaki nasljednik imati problem.