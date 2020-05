'Ostavka? Ne bih je tražio. Ono u Okučanima kao u džungli...'

Predsjednik Republike Zoran Milanović nakon obilaska Moderne galerije u Zagrebu osvrnuo se na aktualne političke teme. Ostavku ministra obrane Damira Krstičevića, kaže, ne bi tražio, neće stvarati probleme oko datuma izbora i ponovio kako neće dopustiti obilježja HOS-a na komemoracijama kakva je bila na godišnjicu akcije Bljesak u Okučanima.

- Krstičević? To su jako delikatne stvari, ne bih ni u koga upirao prstom. Hoće li dati ostavku ne znam ni ja, on ne odgovara meni, on odgovara premijeru i Saboru. Teško je govoriti izvan konteksta, samo zbog ovoga, ne znam treba li dati ostavku. Ne bih ga tražio to zbog ovog slučaja - rekao je Milanović i dodao:

- Ne mogu reći ništa o ovom slučaju. Stvari koje su bile prije mog mandata komentirao sam u kampanji. Vojska počiva na ljudima. Većina ljudi ima zdravu kičmu, spremni su izlagati se riziku, a svugdje ima i negativaca. Ali to je manjina.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović nakon odlaska iz Okučana

Milanović treba odlučiti o datumu parlamentarnih izbora, ali preduvjet za to je raspuštanje Sabora. Sve se glasnije spominje kako će biti u srpnju, no nije o tome razgovarao s premijerom.

- Izbori će očito biti jako brzo, ali neću se uključivati o to. Nisam ga previše napadao, za razliku od njega i komentara mojih izjava o Jasenovcu. On taktizira u vlastitom interesu, to tako funkcionira u demokraciji.

Odluka o izborima imat će utjecaja na stanje javnog zdravstva i epidemiologiju. Ako je odluka da se ide odmah na izbore, držim palčeve da to sve bude dobro. Želja je očito da se na izbore ide što prije, a ja tome neću i ne mogu stati na put - rekao je i dodao:

- Ako mjere nakon eventualnog drugog vala neće biti kao sada, onda je u stvari svejedno kad će biti izbori, s tog stajališta. Bitno je skupiti 76 ruku i ako većina u tome uspije, idemo na izbore.

- Datum? Ja mogu saslušati premijera. Ne mislim sazivati konzultacije, ali realno nema smisla. To nije dužnost predsjednika Republike. Stoji vam na raspolaganju nekoliko vikenda, to je vrlo uzak prostor. Nismo razgovarali o raspuštanju Sabora, to je premijerovo taktičko pravo. Neću taktizirati, moja odluka ima puno manji učinak na stanje stvari, radi se o dva ili tri vikenda. Izbori moraju biti u roku od 60 dana od raspuštanja Sabora, a to može biti sad, može i u listopadu.

Osvrnuo se i na prošlotjednu komemoraciju akcije Bljesak u Okučanima koju je napustio za vrijeme intoniranja državne himne jer mu je zasmetao grb Hrvatskih obrambenih snaga sa sloganom "Za dom spremni" iako ga je legalizirala upravo Vlada SDP-a na čelu s pokojnim Ivicom Račanom.

- Imam svoj put i principe, nisam otkrio ljubav prema Tuđmanu 41. godine niti ikad. Ako ono što radim nije dobro, kao što je rekao Michael Jordan, onda možda nisam za vas. Sljedeći put se ovo neće dogoditi. Prepustili smo se organizaciji Medveda i ostalih i završilo je kao u džungli. Neka Plenković prestane zapomagati o stvarima prije tri, četiri godine, spominjati majke i očeve, to je jalovo - rekao je predsjednik i nastavio:

- Kad bih pričao o tome kako se on grlio sa šatorašima, a jedan od njih je rekao kako je moj otac organizirao ubojstvo na Brunu Bušića... Možemo tako nastaviti i čuditi se. Odlučite o datumu raspuštanja Sabora i idemo dalje, a sljedeći put se ovakva stvar kao u Okučanima neće dogoditi.

Što misli o povratku djece od prvog do četvrtog razreda na nastavu u ponedjeljak?

- Mislim da bi odluka trebala biti jasna: ide se ili ne ide, a ne ovako toplo-hladno. Treba li biti 10 djece u razredu ili 20, ne znam. Djeca su već izgubila dosta zbog štrajka. Kao kad igrate šah pa posložite figure, to je početak. I ovo je bilo sve slaganje figura, a sad ide ono teško, otvaranje igre, odlučiti kako i što.

- Kolegama iz državnog vrha iz HDZ-a, nakon što su se smislili što će reći, gutali su žabe dva dana, poručujem: ljudi pamte što ste rekli, sve će doći na svoje. Spreman sam na razgovor sa svakim, a neke principe ću čvrsto braniti i neće me uhvatiti na fintu da nisam reagirao na neke zastave u vojnom mimohodu. Sjećate se da je te zastave trebalo nametnuti vrhu HDZ-a. Bili su protiv toga samo zato da napakoste. Na kraju je održan mimohod. Moguće je da su mi nešto i podvalili, ali sad neće - zaključio je Milanović.

Tema: Hrvatska