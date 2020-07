Ostojić: Na jugu je manje od 10 posto lanjskog broja turista...

Najviše je gostiju na sjevernom Jadranu, a najmanje na krajnjem jugu Hrvatske, kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić. Nada se da će brojke rasti do kraja sezone

<p>Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić gostujući u Novom danu na <a href="http://hr.n1info.com/Biznis/a523599/Turizam-koronavirus-Hrvatska.html" target="_blank"><strong>N1</strong></a> rekao je da, s obzirom na očekivanja i strahove koji su prethodili turističkoj sezoni, nije nezadovoljan.</p><p> - Situacija je na različitim dijelovima Jadrana različita. Na sjeveru smo na oko 40 posto, na srednjem Jadranu između 20-25, a na jugu na 10 ili manje posto u odnosu na isti dan prošle godinu. Vesele stanja rezervacija za sedmi i osmi mjesec. Ako se ništa radikalno ne dogodi, nadam se da će brojke rasti do konca sezone - ističe Ostojić.</p><p>Naglašava da je do danas je bilo milijun i 720.000 dolazaka.</p><p>- Nijedan turist nije bio zaražen u komercijalnim smještajnim objektima. Imali smo nekoliko slučajeva da su stranci bili zaraženi, ali niti jedan nije zaražen u Hrvatskoj, koliko znamo.</p><p>Ostojić kaže da cijene definira svaki pružatelj usluga za sebe te su rezultat ponude i potražnje.</p><p>- I na sjeveru postoje slučajevi gdje su se cijene spustile. Cijene prema jugu su ipak više spuštene, no ne mogu reći da je to linearno i generalno.</p><p>Obiteljski smještaj je posebno na udaru</p><p>- Imamo preko 600.000 kreveta, preko 500.000 u vikendicama... Veliki broj kreveta sigurno će rezultirati smanjenom potražnjom - rekao je. I u kriznoj situaciji kvaliteta je prioritet, dodaje, pa u kampovima više kategorije ima i više gostiju.</p><p>Kako odluka Slovenije o otežanom prelasku granica utječe na nas, Ostojić odgovara:</p><p>- Odluka Slovenije odražava se na booking, a zastoj se dogodio i zbog situacije u Zadru.</p>