Ostojić o splitskom Domu: Prvo suspenzija, onda istraga!

A, sad imamo smrtne slučajeve. Tek prije dva dana izdan je naputak kako da se štite najosjetljivije skupine, što vam to govori? Tek sad se uvodi smjenski rad, Izvidi su tajni, a situacija po kaznenom postupku propisana. Sad vam se događa da nema knjige ulaza, imate izjave svih činovnika, to je samo nastavak šlampavosti, rekao je u razgovoru za N1 Ranko Ostojić.

- S obzirom na kadroviranje u tom domu ništa me ne čudi. Reakcija? Onaj koji može biti kriv, njega suspendirate pa onda istražujete. Jer ovdje nije pitanje je li, nego tko je pogriješio, kaže Ostojić i napominje kako je županu sad neugodno što ima arheologa na čelu doma za starije, ali zaključuje da je to - HDZ.

Što se tiče incidenata na Sirobujama gdje su napadnute dvije novinarke, Ostojić kaže da to nije prvi put da policija ima 'krivu taktiku'.

- Kad treba rastjerati dvije žene onda bacaju na pod i one koji im žele pomoći. Ova misa se danima najavljivala, a oni su mirno čekali da svi raziđu.

- To mislim i za rad stožera. Ne smatram da postoje bogovi, odluke se moraju donositi i oni iza njih moraju stajati. Ovaj stožer nema pravu zakonsku podlogu, i naravno da može doći do tužbi, rekao je Ostojić i upozorio na još nešto.

- Pojam izolacija ili samoizolacija ne postoji, to je glupost. Mora biti upravni akt koji svaka osoba mora dobiti. Puno je tu improvizacije, to je posao i za državnog inspektora kojeg, srećom, ne čujemo puno jer on bi uvodio mjere psihijatrijskog liječenja, objasnio je bivši ministar za N1.