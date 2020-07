Osuđeni katalonski političari u zatvoru borave samo noću

<p>Devetero zagovornika nezavisnosti Katalonije, osuđenih zbog zabranjenog referenduma o odcjepljenju od Španjolske, boravit će u zatvoru samo noću tijekom tjedna dok će preko dana i vikendima biti slobodni, izvijestila je regionalna vlada u Barceloni.</p><p>Dužnosnici, među kojima bivši potpredsjednik katalonske vlade <strong>Oriol Junqueras,</strong> osuđeni su u listopadu prošle godine na zatvorske kazne od 9 do 13 godina jer su 2017. organizirali referendum o samostalnosti. Španjolski ustavni sud bio je zabranio njegovo održavanje.</p><p>Tri zatvora u kojima borave predložili su katalonskoj vladi ublažavanje uvjeta i poluslobodni režim izdržavanja kazne. Vlada, koja zagovara nezavisnost i podržava osuđene dužnosnike, usvojila je i potvrdila taj prijedlog.</p><p>Zatvorenici će u petak ujutro smjeti napustiti zatvore a u njih će se vratiti u ponedjeljak navečer kako bi prenoćili. Tijekom vikenda ne moraju biti u zatvoru. Ondje će provoditi četiri noći od ponedjeljka do četvrtka.</p><p>Španjolsko državno odvjetništvo može se na tu odluku žaliti sudu, a odlučili se na to, zadnju riječ bi mogao imati vrhovni sud. </p><p>Junqueras, <strong>Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart </strong>već tri mjeseca imaju fleksibilan zatvorski režim. Zatvori su im dopustili izlazak preko tjedna kako bi mogli odlaziti na posao tijekom šesti sati ili obavljati volonterski rad ili pak čuvati uzdržavajuće osobe.</p><p>Još slobodniji režim mogao bi utjecati na politiku u Kataloniji, autonomnoj pokrajini sa 7,5 milijuna stanovnika na sjeveroistoku Španjolske u kojoj bi se na jesen ili na zimu mogli održati prijevremeni regionalni izbori.</p><p>Ne donese li vrhovni sud drugačiju odluku, osuđeni zagovornici nezavisnosti moći će sudjelovati u izbornoj kampanji, premda prema osudi ne smiju obavljati javnu dužnost.</p><p>Junqueras je predsjednik Katalonske republikanske ljevice (ERC), najjače katalonske stranke koja je u studenom 2019. osvojila 13 mjesta u državnom parlamentu.</p>