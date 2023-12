Osudili oca i sina za divljački napad u Zagrebu: Opljačkali ga pa razbijali auto na parkingu

Filip Miljević i njegov otac Vedran nepravomoćno su proglašeni krivima za razbojničku krađu i oštećenje tuđe stvari. Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Filipa Miljevića za razbojničku krađu osudila je na dvije godine i dva mjeseca zatvora, a za oštećenje tuđe stvari na godinu dana zatvora, odnosno na jedinstvenu kaznu od dvije godine i 11 mjeseci zatvora. Od toga će godinu i pet mjeseci morati provesti u zatvoru, a ostatak kazne bit će na uvjetnoj ako u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo. Također se mora liječiti psihijatrijski od ovisnosti od alkohola i opijata.

Uz to, sud mu je izrekao zaštitni nadzor te će se svakog prvog i trećeg ponedjeljka u mjesecu morati javiti u policijsku postaju te dva puta u Dom zdravlja Trešnjevka obiteljskom liječniku. Ali i to nije sve. Ima i posebnu obvezu javljati se probacijskom službeniku, od suca mora tražiti dozvolu ako hoće putovati u inozemstvo te mora prijaviti promjenu prebivališta.

Njegov otac nepravomoćno je osuđen na godinu i četiri mjeseca zatvora. Od toga u zatvoru će morati provesti osam mjeseci.

Ostatak kazne bit će na uvjetnoj ako u razdoblju od tri godine ne počini novo kazneno djelo. Također se svaki mjesec mora javljati policiji.

Foto: Čitatelj/VL, Prometne zgode i nezgode/Facebook

Odlučujući o visini kazne sud je olakotnim cijenio mladu životnu dob prvooptuženog u trenutku počinjenja kaznenog djela, priznanje, iskreno kajanje koje je oštećeni prihvatio, smanjenu ubrojivost i njegovo narušeno zdravstveno stanje. Otegotnim je cijenjena ranija osuđivanost, upornost i bešćutnost jer je napao stariju osobu kao i pobude iz kojih je to učinio -rekla je sutkinja Mirjana Horvat.

Za oca je olakotnim cijenjena kaznena neosuđivanost, što je zaposlen i otac maloljetnog djeteta. Otegotnim su cijenjene bešćutnost i pobude zbog kojih je to učinio. Kako je Filip Miljević nepravomoćno osuđen na manje od pet godina odmah je pušten iz pritvora u kojem je bio od 29. listopada 2022. Prema izmijenjenoj optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, optuženi dvojac imao je za cilj se, zajednički i dogovorno, nepripadno materijalno okoristiti prisvajanjem tuđih stvari.

Uvukao se u Renault i ukrao torbu s novcem

Na sporni parking u Prečkom došli su bijelom Renault Lagunom koju je Filip zaustavio iza plave Renault Lagune u kojoj je sjedio B. B. Potom se Miljević mlađi čovjeku kroz djelomično otvoreni prozor provukao u unutrašnjost vozila kako bi mu sa suvozačeva sjedišta ukrao torbicu s novcem, dokumentima i drugim stvarima. S ukradenim predmetima udaljili su se prema svome vozilu do kojeg je svojom Lagunom došao, pak, pokradeni čovjek i koji je izašao iz auta i tražio svoje stvari nazad. Odbili su mu ih vratiti pa im je B. B. autom blokirao izlaz s parkirališta te rekao da se neće maknuti dok ne dođe policija i ne vrate mu stvari.

Foto: Helena Tkalčević/24sata

Palicom razbijali auto u Prečkom

Zatim su Miljevići, prema optužbi, izašli zajedno iz vozila van te fizički napali oštećenog. Odnosno stariji ga je udario u prsa, a mlađi šakom u glavu u lijevu stranu lica nakon čega je iz auta uzeo metalnu bejzbol palicu dužine 71 cm i njome porazbijao vjetrobranska stakla i farove B.B.-ova auta na kojem je napravio i niz udubljenja i ogrebotina. Vidjevši policiju, krenuli su bježati u noć odnoseći sa sobom žrtvinu torbu. A nesretni B. B., kad je došla policija, pao je na pločnik. Vozilom Hitne prevezen je u KBC Sestre milosrdnice gdje su mu utvrđene tjelesne ozljede u vidu rane otvorenog vlasišta te višestruke površinske ozljede glave.

Oštećeni B.B. (64) na jednom od ročišta, objavio je Jutarnji list, opisao je događaj iz ranih jutarnjih sati u Prečkom od 29. listopada 2022.

Foto: Helena Tkalčević/24sata

- Toga dana vraćao sam se kući s posla. Radio sam noćnu smjenu u ZET-u te sam dolaskom na parkiralište tražio parking pred zgradom. Netko mi je pokucao na prozor. Otvorio sam i mislio da ta osoba traži neku pomoć, da bi mi na kraju uzela torbicu koja se nalazila na mjestu suvozača i bila zakačena na naslonjač. Unutra su bili svi moji dokumenti, ključevi i nešto sitno novca. Molio sam čovjeka da mi vrati stvari kad sam izašao iz svoga auta i stao kraj njihova. A kako je bilo mračno, nisam vidio koliko je osoba u vozilu. Zatim su tim autom udarili u moj. Pitao sam ih zašto su to napravili. Sjećam se da sam dobio po glavi, ali ne znam čime. Bio sam napadnut i bio sam na podu, a kasnije, kad je došla policajka i ispitivala me kako se zovem, od muke ni to nisam znao. Bio sam u nekoj nesvijesti. Ne znam ni koliko me osoba tuklo niti tko mi je razbio auto" – opisao je kroz suze prepun emocija B. B.