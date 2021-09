Ženu (40) nepravomoćno su osudili jer je nasrnula na djevojku (15) i prijetila joj nakon prekida s njezinim sinom (17).

Presudom se navodi da je žena u središnjoj Hrvatskoj još u veljači 2017. fizički nasrnula na učenicu na ulici, a nakon što su učiteljice i ravnateljica spriječile napad, rekla je da neće na tome stati, piše Danica.hr.

Kako je ispričala na suđenju, djevojka je bila u vezi s njenim sinom dvije godine te da je navodno pričala kako ju je on prisilio na seks i da je trudna. Rekla je i da je htjela razgovarati s djevojkom, ali daju je ona odgurnula na cestu.

- Mog sina to je sve pogodilo i prestao je ići u školu, a tog dana bila sam u školi kako bih potražila savjet što učiniti. No, nisam prijetila učenici i nisam je napadala, htjela sam samo razgovarati - rekla je na sudu.

Djevojka je pak ispričala da je žena vikala nešto o sinu i da ju je povukla za ruku, a da su onda istrčale učiteljice i ravnateljica koje su smirile situaciju.

- Rekla je da će me srediti, koliko se sjećam. U ljubavnoj vezi sa sinom bila sam pet mjeseci, a kako je on bio bezobrazan i bez razloga se derao na mene, tu sam vezu prekinula što on nije htio prihvatiti, pa je i nakon toga nazivao mene i moje roditelje, prijetio mi - rekla je djevojka.

Učiteljice su potvrdile svađu i da ih je ravnateljica razdvajala.

Ženu su osudili na četiri mjeseca uvjetnog zatvora.