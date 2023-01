Osumnjičenik iz afere Janaf skulpturu Gospe poklonio crkvi: 'Nitko ne zna koliko je koštala'

Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić kupio je u privatnom aranžmanu skulpturu Gospe koju je donirao Crkvi.

Da je gradonačelnikova donacija u vidu gospe stigla u Župu Bezgrješnog začeća BDM Nova Gradiška za Danas potvrdio je i sam župnik Mario Sanić, koji nije htio otkriti detalje, niti komentirati gradonačelnikovu gestu.

- Proljetos mi je svećenik predložio dobru ideju. Oltar kojeg su obnavljali, on je napravljen 1930. godine, i kada su ga otvorili iza je pisalo da je to bila donacija tadašnjeg gradonačelnika. Predložio mi je da to postane tradicija. Rekao sam dobro nema problema, onda mi je rekao da osobno to napravio. Razgovarao sam sa suprugom, dogovorili se i poklonili smo taj spomenik - kazao je za Danas Grgić.

Na pitanje je li tajna koliko je skulptura koštala, gradonačelnik je odgovorio: "Je, to nitko ne zna osim moje supruge, čak niti moji roditelji".

Svetkovina Bezgrješnog začeća BDM proslavljena je u Novoj Gradiški 8. prosinca, a upravo tada biskup Požeške biskupije Antun Škvorčević blagoslovio je skulpturu Blažene Djevice Marije koju je gradonačelnik darovao.

Podsjetimo, gradonačelnik Grgić jedan je od osumnjičenika u aferi Janaf, zbog čega je 2020. godine proveo i tri mjeseca u Remetincu.

