Osumnjičenog zaštitara pustili: 'Udarali su me svuda po tijelu'

Goran Milašinović (38) iz Slavonskog Broda, nije počinio kaznenog djelo razbojstva koje se dogodilo u ponedjeljak kod Osijeka. U srijedu oko 18 sati pustili su ga iz pritvora, dali su mu novac da si kupi autobusnu kartu od Osijeka do Slavonskog Broda.

- U srijedu oko 15 sati došao mi je jedan od inspektora policije i rekao mi je da je sve istina što sam im rekao, predložio sam mu da me stave na poligraf u svezi nestanka novca u lipnju ove godine, pa ako utvrde da sam ga otuđio da me zatvore i više ne puste vani. Nije pristao na to, već mi je rekao da mogu ići i da će mi naknadno dostaviti moje stvari koje su mi oduzeli. Ne bih niti najvećim neprijatelju poželio da prođe ovo što sam ja proživio. Sam među četiri zida, gladan, bez adekvatne odjeće, u hladnom. Zatvorili su me i onda satima nitko ne dolazi – rekao je Goran, sretan što se vratio svojoj obitelji, a najviše svojoj baki (85) kod koje živi.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Starica je još uvijek uplašena, lije suze i prepričava kako su joj u kuću upali maskirani policajci.

– Jedan me odgurnuo i rekao mi je „šuti babo“, žao mi je što ga nisam udarila štakom, neka mu je na čast tako nasrnuti na staricu – kaže baka.

Goran ne osuđuje toliko policiju koliko one koji su ga lažno prijavili.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Razumijem policajce, jer oni nisu mogli znati da li imam ili ne oružje, ali mi je krivo na njih što su nakon što su me kada su me bacili na pod, stavili mi lisice na ruke i dalje udarali. Jedan od njih me tri puta udario nogom u glavu, svaki puta kada bi me pitao o oružju, odgovorio bih da nemam pojma što me pita, udario bi me nogom u glavu. Jedan mi je nogom ozlijedio lijevi kuk, ozlijedili su mi lakat ruke. Moram k liječniku da utvrdi sve ozljede. Prije nego su me pustili iz pritvora, inspektor mi je obećao da će mi reći tko me prijavio, kada to saznam angažirati ću odvjetnika i podnijeti tužbu protiv njih – rekao je Goran, nakon što se vratio iz firme u kojoj trenutno radi kakao bi se dogovorili o njegovom povratku na posao.

– Rekli su mi da odem na bolovanje, da se oporavim od ovoga svega, moram dobro razmisliti o svemu, meni je ovo grozno, a mogu se tek misliti kako je bilo članovima moje obitelji koji su znali da nisam počinio ovo kao i prijašnje kazneno djelo. To opet tvrdim, nikada nisam uzeo nikakav novac, nisam htio da pristanem da partner i ja to po pola vratimo, jer su u tvrtki rekli da žele to riješiti bez policije, tražio sam policiju pa su mi ponudili sporazumni raskid radnog odnosa što sam i prihvatio samo da izađem iz takve firme – rekao je Milašinović.