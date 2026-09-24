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Večeras novi jackpot

Osvojen Joker od 8.000 eura, evo gdje ide dobitak

Piše Ivan Jukić,
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Osvojen Joker od 8.000 eura, evo gdje ide dobitak
Foto: lutrija.hr
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Večeras je novo izvlačenje Lota 6 u kojem jackpot iznosi 210.000,00 eura

U jučerašnjem izvlačenju osvojen je dobitak Joker 5 u iznosu od 8.000,00 eura. Dobitni listić je uplaćen na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Osijeku (Trg Ljudevita Gaja 5).

Večeras je novo izvlačenje Lota 6 u kojem jackpot iznosi 210.000,00 eura. U petak je novo izvlačenje Eurojackpota u kojem jackpot iznosi 80.000.000,00 eura.

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