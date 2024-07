Otac djeteta s Downom zbog birokracije ostao bez pola plaće: 'Mjesecima čekam rješenje'

Zagrepčanin Vedran Pinezić, otac je 10-godišnjeg sina Olivera koji ima Down sindromom, te mu je HZZO izdao rješenje kojim mu odobrava pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s teškoćama u razvoju. To znači da radi pola radnog vremena za kojeg prima plaću od svog poslodavca, dok mu se druga polovica plaće isplaćuje iz državnog proračuna.

Zagreb: Vedran Pinezić sa sinom Oliverom | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Međutim, nakon što je Pinezić 10. ožujka predao zahtjev, HZZO-u je trebalo dva mjeseca (10. svibnja) da mu izda novo rješenje, no to nije kraj birokracije, već je rješenje stupilo na snagu po danu primitka istog, a Pineziću ga je Hrvatska pošta dostavila tek 13. lipnja, iako se slalo s adrese u Zagrebu na drugu adresu u istom gradu. Zbog toga Pineziću nije krenula teći naknada za rad od 10. svibnja već od 13. lipnja.

- Meni je odobren rad na pola radnog vremena, a svake dvije godine moj sin mora prolaziti vještačenje kako bi dokazao HZZO-u da i dalje ima Down sindrom. HZZO-u je trebalo dva mjeseca da ga izdaju, a onda još šalju poštom i svjesno znaju da se proces samo odugovlači, a ljudima je potreban novac jer je teško živjeti u današnje vrijeme sa svim poskupljenjima, a sad vam još i prerežu pola plaće. Ja sam u firmi kod brata samo zato što radim na četiri sata. To znači kad sam čekao da mi HZZO izda i dostavi novo rješenje da sam ostao bez prava i primao sam samo pola plaće - rekao je Vedran Pinezić za 24sata.

Navodi kako je HZZO promijenio praksu jer je u rješenju iz HZZO-a iz 2021. godine stajalo da ono vrijedi odmah od datuma koje je na rješenju.

- No u ovom novom rješenju su promijenili tu stavku i stavili da ono vrijedi tek od datuma kad ga zaprimim, znači da su u novom rješenju svjesno išli odugovlačiti proces - dodaje Pinezić.

'HZZO treba rješenja izdavati u roku'

Iz Hrvatske pošte rekli su mu da su mu 4. lipnja pokušali dostaviti pošiljku, ali da nije bio doma, iako je, kaže nam, on cijelo vrijeme u stanu s djetetom jer radi od doma.

- Tad mi nisu ni ostavili ceduljicu da mogu doći sam po pošiljku u poštu, tek sam kasnije dobio pošilju iz HZZO-a koju su mi drugi put ostavili u poštanskom sandučiću, na kojem mi stoji natpis da mi ne ostavljaju već da dostave na vrata jer je cijelo vrijeme doma - kazao nam je Pinezić.

Pitali smo HZZO zašto rješenja vrijede tek od datuma primitka pošte te zašto treba mjesec dana da se dostavi korisniku.

- Rješenja se šalju poštom u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku. U nadležnosti Hrvatske pošte je rok isporuke pošiljki - odgovorili su nam na upit iz HZZO-a.

Kontaktirali smo i Hrvatsku poštu iz koje su nam odgovorili da pozivaju "korisnika da se s potrebnim informacijama svakako javi Kontakt centru ili putem e-maila".

- Slanjem prigovora putem kontakt obrasca korisnici odmah u prvom koraku dostavljaju sve potrebne podatke što ubrzava postupak rješavanja upita - odgovorili su nam.

Suzana Rešetar, majka djeteta s autizmom, ujedno i predsjednica udruge Sjena, koja pruža podršku obiteljima djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, za 24sata je istaknula da "HZZO treba početi raditi svoj posao i da rješenja počnu izdavati u roku".

- Trebaju raditi tako da od dana podnošenja zahtjeva imaju 30 dana za donijeti rješenje i uručiti krajnjem korisniku, a ako treba ponovljeno vještačenje iz nekog razloga, 90 dana. A ne mi čekamo po 8 mjeseci termine za obradu, pa preko godinu vještačenja, pa još rješenja po par mjeseci pa na kraju i da rješenje stigne poštom treba još mjesec, mjesec i pol. I ne samo HZZO, svi trebaju početi brže i efikasnije raditi. Mi imamo najviše posla sa zadovoljavanjem hrvatske birokracije i najviše se njome bavimo dok nam djeca stoje na čekanju. U doba digitalnih alata, postojanja e-građana, mi čekamo pisamca - istaknula je Suzana Rešetar za 24sata.

- HZZO mora mijenjati pravilo da rješenje ne stupa na snagu od dana primitka navedenog rješenja već od dana izdavanja. Ovako kad se šalje poštom ona nekome na otok može stići i dva mjeseca kasnije. Znači roditelj neće moći primati naknadu jer imamo lošu administrativnu barijeru, dakle rješenje treba stupati na snagu onog dana kad ga HZZO izda i potpiše. Ovo nije prvi put. Imali smo slučaj gdje je u Slavonskom Brodu dijete pozvano na vještačenje, a kad je majka primila poštom rješenje vidjela je da je vještačenje zakazano za dan prije nego je ona primila poziv tako da im je prošao termin i morali su čekati novi. Suludo je da roditelji i djeca s teškoćama ovise o brzini pošte. Razumijem da imaju deficit poštara, no to se nas ne tiče. Kao dao da im nije dovoljno da im se dijete svaku godinu do dvije vještači i da stalno mora dokazivati da je i dalje dijete s teškoćama, sa 100-postotnim invaliditetom. Uz sve se moraju boriti sa sporošću - istaknula je Rešetar.

Dodaje kako svi roditelji uz to nemaju ni sreće sa svojim poslodavcima.

- Neki poslodavci neće tolerirati ako na vrijeme ne dobiju rješenje HZZO-a. Ne moramo snositi posljedice nečije neorganiziranosti, neka nađu način gdje će krajnjem korisniku biti uručeno rješenje na vrijeme pogotovo kad su u pitanju prava zbog djeteta s teškoćama - zaključuje Rešetar.