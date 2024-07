Otac i kći napali novinarku u Nadinu: 'Tukli su me i gušili'; Policija je prijavila ženu (36)

Nagrađivana novinarka i dokumentaristica Melita Vrsaljko objavila je da su ju dva dana za redom fizički napali članovi iste obitelji: prvo otac Ivan Vrsaljko na javnoj površini u Nadinu, gdje je novinarka prolazila s kamerom, a dan nakon njegova kći Iva Perić, sestra Darija Vrsaljka, poznatog zadarskog HDZ-ovca.

Novinarka je objavila i snimku na kojoj se vidi da Ivan Vrsaljko juri prema njoj prije nego ju je fizički napao te fotografije ozljeda koje joj je nanijela njegova kćer. Njenu objavu prenosimo u cijelosti.

Jučer sam fizički napadnuta u vlastitoj kući nakon što mi je na vrata došla Iva Perić, kćer čovjeka koji me fizički napao dan prije jer sam sa snimateljem i kamerom prolazila pored njegovog terena na kojem se počeo gomilati neki otpad.

Naime, njen otac je htio spriječiti scenarij u kojem snimatelj pali kameru i snimi ono što se s javne površine može snimiti budući da se parcela vidi s ceste te se nalazi usred sela. Dotrčao je iznenada do nas, iz čista mira mu prijetio nasiljem i razbijanjem opreme (kamere koja nije bila ni uključena) govorio da je branitelj i da se borio u ratu. Pa je onda mene fizički napao na javnoj površini, a u samoobrani sam bila prisiljena udarit ga nogom kako bi se oslobodila.

Zvali smo policiju, ali kako to inače biva, javni red i mir remete dvije strane pa sam tako i ja završila s optužnim prijedlogom, s mjerom opreza da se čovjeku koji nas je prvi napao na javnoj površini ne približavam na manje od 50 metara.

Odlučila sam ne izaći u medije s tim, ali mi vrag nije dao mira, pa sam kratku snimku od par sekundi na kojoj stariji čovjek na cesti manijakalno trči prema meni i napada me objavila na svom Instagram storiju. Jučer mi je njegova kćerka došla na vrata, nasilno mi uletjela u kuću, otela mobitel te krenula me mlatit, vući za kosu do razine da mi je iščupala dio, a potom i daviti dok je istovremeno govorila da će izbrisati snimke njenog nasilnog oca snimljene na javnoj površini, i da će me natjerati da mu se ispričam. Bila sam (opet u samoobrani) prisiljena ženu doslovce grist po ruci do krvi da me ne uguši, da je odgurnem od sebe, uzmem svoj mobitel i pozovem policiju.

Dalje je na državnom odvjetniku - neka institucije rade svoj posao.

A nasilnici, inače donatorici vladajuće stranke i sestri poznatog lokalnog HDZ-ovca, mogu samo poručiti da nije uspjela nikog zastrašiti, iako je stvarno bilo neugodno gledati je onako histeričnu i nasilnu."

Policija prijavila 36-godišnjakinju

U njemu se kaže: Policijski službenici Policijske postaje Benkovac-Obrovac su jučer, 16.srpnja oko 14 sati postupali zbog dojave o narušavanju javnog reda i mira u Nadinu.

Zbog narušavanja javnog reda i mira, protiv 36-godišnje hrvatske državljanke, nadležnom sudu se dostavlja optužni prijedlog te joj je izdana zaštitna mjera zabrane približavanja i uspostavljanja kontakta s oštećenom 31-godišnjom hrvatskom državljankom.

Naime, postupanjem policije utvrđeno je kako je 36-godišnjakinja navedenog dana došla na adresu prebivališta oštećene gdje ju je verbalno, a potom i fizički napala pri čemu joj mobitel iz ruke bacila na tlo.

U daljnjem postupanju, sudionice događaja su odbile ponuđenu liječničku pomoć, navodi se u pisanoj informaciji iz PU zadarske, prenosi 057info.

Oglasili se iz HND-a

Reagirao je i Hrvoje Zovko, predsjednik HND-a.

- Napad na kolegicu Melitu Vrsaljko, nagrađivanu novinarku je zastrašujući. Činjenica je da ovo govori kako novinari prolaze u manjim sredinama kad istražuju lokalne moćnike. HND pruža potpunu podršku kolegici, a nevjerojatno je da je ona dobila optužni prijedlog kad je prijavila napad od čovjeka koji ju je napao i pokušao spriječiti da radi svoj posao. Idući dan je doživjela još veći horor kad je njegova kćer uletjela preko njenog kućnog praga i napala ju da obriše snimku. Ovo je horor, govori puno o tome u kakvim uvjetima rade novinarke i novinari. Ovo je strašno, napadači na kolegicu Vrsaljko moraju biti sankcionirani, ne smije ovo proći bez kazne. Ovo je nedopustivo i prijavit ćemo slučaj mreži Safe Journalist i tako obavijestiti relevantne međunarodne institucije - rekao je.