Otac mladića (21) kojeg je policajac izudarao: 'Kakve su to metode, prvo prebij pa privedi?'

Da su oni njega stavili u lisičine, priveli na ispitivanje i tako utvrdili zašto se zatekao na tom mjestu, ja bih to prihvatio kao policijsku grešku. Ali mlaćenje palicom po leđima, bez ikakva upozorenja, vezivanje, privođenje, oduzimanje mobitela... Pa što je to? - rekao je otac mladića (21) koji se nakon utakmice Hajduka i Dinama na Poljudu 21. listopada zatekao nedaleko od mjesta sukoba policije s nekolicinom navijača.

U petak navečer došlo je do sukoba pripadnika Torcide i policijskih službenika ispred prostorija Torcide u Splitu.

Napominjemo da je sadržaj snimke uznemirujuć.

Zajedno s još petoricom mladića je izudaran i priveden, a sutradan pušten kući bez prijave jer je imao čvrst alibi. Naime, restoran u kojem radi kao kuhar napustio je samo nekoliko minuta prije nego se policija sukobila s navijačima, a išao je prema automobilu, piše Slobodna Dalmacija. Kamere u restoranu zabilježile su da je mladić u 23.48 napustio restoran, otkrila je voditeljica restorana.

- Namlatili ste čovjeka ni kriva ni dužna! Taj policajac koji ga je tukao najmanje dvanaest puta ga je palicom udario po leđima. A je li u ijednom trenutku promislio da je moj sin nevin? Pitam se ima li taj policajac kući djecu, brata, sestru, rodbinu... Bi li tako radio da su njegovi u pitanju? - uzrujano je rekao njegov otac.

Majka ga je te noći zvala na mobitel, a kako se nije javljao, roditelji su se zabrinuli. Javio im se policajac.

- Ne znam kako sam tada ostao na nogama. Rekao mi je, doduše, odmah da mi je sin dobro, ali da je priveden jer je napao policiju - otkrio je.

- Kakve su to metode, najprije ga prebij pa ga privedi? To jednostavno ne mogu zamisliti čak i ako se o huliganima radi i neovisno o tome je li to interventna, redovna, izvanredna policija, USKOK... Ne želim da se ovakve stvari u državi događaju. A je li to političko pitanje ili greška pojedinca, to me ne interesira. Oni mogu sad govoriti što hoće o njemu, ali on je još dijete. Imamo li mi prava ikakva? Kako su ti ljudi obučeni? Znači, kao psi pušteni na ovce. Jesmo li mi stoka za klanje? Ne tražim ničiju glavu, ali ne smije se ovo dešavati - rekao je revoltirano otac.

