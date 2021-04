Osječka je policija u ponedjeljak popodne u obiteljskoj kući u Reisnerovoj ulici u Osijeku pronašla mrtvo tijelo muškarca (74) i teško ozlijeđenog muškarca (39) za koje se sumnja da su otac i sin. Policiju je pozvala susjeda koja je posumnjala da nešto nije u redu jer već nekoliko dana nije vidjela niti uspjevala dozvali starijeg muškarca. Policijski očevid trajao je do kasno u noć jer forenzičari moraju utvrditi na koji je točno način preminuo stariji muškarac te što se dogodilo mlađem.

Sin je radio u inozemstvu

"Poznajem ih obojicu dobro. Radovan je bio u mirovini, supruga mu je davno umrla. Imao je ovog sina Bojana i još jednog koji je poginuo u prometnoj nesreći 90-tih godina dok je radio kao liječnik u Slavonskom Brodu. Radovan se brinuo sam o sebi, bio je povučen, povremeno je znao malo popiti ali nikada nije bilo s njim problema. Često sam ga viđala jer živim kao podstanar u njihovom dvorišnom stanu", kazala nam je njihova susjeda dodajući kako je Bojan bio oženjen, u tom je braku dobio dvoje djece ali se potom rastao. To mu je teško palo pa se i on okrenuo čašici.

"Znam Bojana. Prijatelji smo. Doduše, bili smo prijatelji. On je odjednom prestao sa svima nama kontaktirati. Radio je i vani, mijenjao poslove. Pretpostavili smo da mu se nešto loše dogodilo u životu ali nikome se nije povjerio", kaže jedan njegov prijatelj.

Do prije godinu dana Bojan je radio u Njemačkoj a onda se vratio u Osijek živjeti s ocem.

"Nisam nikada čula da se svađaju ili da imaju nekih problema. Bojan je ocu kuhao, donosio mu sve što je trebalo iz trgovine, ali nije baš brinuo o sebi. Bio je zapušten, često pijan. Zadnji puta sam vidjela Radovana prošli tjedan. U petak sam ga zvala na mobitel, lupala mu na prozor, kucala na vrata ali nitko nije otvarao. Tek popodne vidjela sam Bojana i pitala ga kako mu je tata i gdje je, a on je samo rekao da je dobro. Bila sam šokirana kada sam ga vidjela jer je bio jako pijan i sav prljav od nečega. U subotu mi je došao na vrata i rekao da moram platiti 80 kuna za vodu, a da je tata u bolnici, da ga je odvezla Hitna i da leži na intenzivnoj. Meni je to bilo jako čudno pa sam odlučila nazvati bolnicu i pitati da li u bolnici imaju takvog pacijenta i da li mu nešto treba. No, u bolnici su rekli da takvog pacijenta nemaju. Onda sam to rekla susjedi i pozvali smo policiju", kaže susjeda.

Pokojni Radovan je bio rukovoditelj na Belju i imao je dobru mirovinu, dok je njegov sin bio bez primanja.

"Radovan je znao reći da mu Bojan potroši sav novac", kaže susjeda.

Da li su se otac i sin sukobili oko novca pa je sukob završio ubojstvom ili je, pak, smrt Radovana nesretni slučaj nastao u nekom međusobnom nagurivanju, policija će tek utvrditi. Nejasno je na koji način se Bojan ozlijedio jer kada ga je policija pronašla u domu imao je po sebi rane. Prevezen je u osječki Klinčki bolnički centar.