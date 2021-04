Policija oca curice koja se bori za život u Klaićevoj ima već otprije evidentiranog kao obiteljskog nasilnika, ali je samo prekršajno kažnjen, neslužbeno doznaje RTL.

Podsjetimo, uhićeni su roditelji djevojčice (2,5) koja je teško ozlijeđena dovezena u Klaićevu bolnicu. I oca i majku djeteta Policijska uprava brodsko-posavska zadržala je na kriminalističkom istraživanju nedugo nakon saznanja za teško ozlijeđeno dijete.

Od sinoć navečer u policijskim prostorijama nalaze se 24-godišnja djevojka i 27-godišnji partner, inače roditelji ukupno četvero djece, a zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo zloporabe djetetovih prava.

Za navedeno kazneno djelo zapriječena je kazna od jedne do osam godina zatvora, a ukoliko dođe do promjene zdravstvenog stanja djeteta s obzirom da je u kritičnom stanju i liječnici se bore za život djevojčice, doći će i do prekvalifikacije djela.

Djeca oduzeta roditeljima

Ostalo troje djece ovog para iz okolice Nove Gradiške u međuvremenu je žurno oduzeto roditeljima i smješteno u udomiteljske obitelji.

Djevojčica (2,5) koja je u srijedu poslijepodne dovezena u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj s teškim ozljedama glave koje upućuju na premlaćivanje, u petak ujutro i dalje je bila vrlo kritično, na respiratoru i u moždanoj komi. Potvrdio nam je to ravnatelj Klaićeve, prof.dr. Goran Roić. Curica ima toliko teška nagnječenja mozga da ništa, nažalost, ne ukazuje na optimizam za njezino preživljavanje, ali liječnici se nadljudski bore da je održe na životu. Budući da je djetetu nagnječena i brutalno ozlijeđena glavica i s vanjske strane te da ima tijelo puno modrica i ozljeda, od kojih su mnoge nastale ranije, cijeli slučaj istražuje policija.