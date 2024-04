Otac propucanog muškarca u Kaštelima: 'Pucao je po autu cijelom dužinom, potresen sam'

Splitska policija u utorak je izvijestila kako su u pucnjavi i napadu sjekirom u ponedjeljak navečer teško ozlijeđeni 46-godišnjak i 49-godišnjak, a prema informacijama iz bolnice, obojica imaju teške ozljede te su ih zadržali na liječenju. Uhićenom muškarcu također su pružili liječničku pomoć i to zbog teške ozljede nosa. No, on je pušten iz bolnice i u tijeku je kriminalistička istraga, navodi policija. Na mjestu napada obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Splitu.

Kako neslužbeno doznajemo, napadač J.K. (58) ima podeblji dosje, a od ranije ima niz prijava za narušavanje javnog reda i mira, obiteljskog nasilja, tučnjava, prijetnji... Da je kratkog fitilja govori i prijava koja je izbila zbog bizarnog razloga. Naime, jedan muškarac gledao je njegovu kuću i pitao J.K. bi li mu je prodao pa je izbila tučnjava, a drugi sukob je izbio jer mu je netko oštetio fasadu. Kako nam kažu mještani, bio je incidentan i prema župniku crkve u Štafiliću. Tražio je da zvono više ne zvoni jer mu smeta. Prije 20 godina nožem je izbo mladića koji je mokrio po njegovom zidu.

Otac HGSS-ovca na kojega je J.K., dok je sjedio u automobilu, sasuo kišu metaka u nevjerici nam priča što se dogodilo.

- Moj sin je do 19 sati bio dežuran na Malačkoj, a kad se vratio kući, zbog orkanskog juga parkirao je na ulici gdje inače ne običava stati, pred kućom muškarca koji ga je napao, koji tvrdi da je to njegovo, ali to je ulica. Izašao je iz kuće i počeo pucati po automobilu u kojem je bio moj sin, od stražnjeg dijela auta prema naprijed. Sin je uspio izaći iz auta, krenuo je prema kući stotinjak metara dalje. Došao je jedan muškarac koji mu je išao pomoći, a onda se ovaj napadač vratio s dvi sjekire. Jako me sve ovo potreslo. Drugi sin je zvao moju suprugu da joj kaže što se dogodilo. Meni isprva nisu htjeli ni reći. Oni su odmah otišli u bolnicu, operacija je trajala negdje do dva ujutro - kaže nam Ivica B., otac HGSS-ovca. Dodaje kako je sinovo stanje stabilno i da nikad ranije nije imao sukoba s muškarcem koji ga je propucao.

- U bolnici su nam rekli da će ga jutros skinuti s respiratora. Zadobio je oštećenje lopatice, pluća... Doktori kaže da će oporavak biti dug - rekao nam je otac žrtve.