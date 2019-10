Otac sam izgradio put od 4 km da bi mu kćer mogla ići u školu

Nevjerojatno je koliko se roditelji trude oko svoje djece i što su sve spremni učiniti za njih, a ovaj otac iz Turske postavio je za očeve diljem svijeta vrlo visoku ljestvicu.

Ramazan Korkut iz Turske za svoju je kćer izgradio cestu vlastitim rukama, kako bi malena mogla lakše putovati do škole.

Malena Gamze je prvo je trebala krenuti u vrtić i tad su se javili prvi problemi. Lokalni autobusni prijevoznik nije mogao preko zemljane šumske ceste koja je vodila do vrtića jer njihova obitelj stanuje u malenom planinskom selu koje nije na nikakvim rutama, piše turski Daily Sabah.

Nakon što mu je i lokalna vlast poslala odbijenicu jer 'ne mogu ništa učiniti', otac je posjeo Gamze na traktor i tako je vozio do škole, kada je krenula u nju. Odvezao bi je do najbliže ceste kojom ide autobus, no ubrzo je shvatio kako je taj put prenaporan za njegovu kćer.

Nije mu bilo druge nego da sam unajmi bager i četiri kamiona, od lokalne zajednice je dobio još jedan kamion, a od šumarske udruge valjak. Za stvaranje prihvatljive cestice za vožnju autobusom trebalo mu je samo šest dana, a od tada prijevoz za Gamze stiže svakog jutra direktno ispred njene kuće.

Obitelj je zbog izgradnje 4 kilometara duge ceste upala u dugove, platili su je dodatnih 6.500 eura, a prije tri godine su jedva preživjeli požar u kojem im je izgorjela kuća.

Ipak, jedan dan mu se obratio guverner pokrajine Caner Yildiz. Političari su im se smilovali, pa je lokalna vlast odlučila preuzeti na sebe sve troškove izgradnje ceste, a trošak je otplatila provincija Mugla. Posebno ih je dirnula požrtvovnost i upornost oca.