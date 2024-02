Otac se nagutao dima, a sin je poginuo: 'Dim je sukljao pet metara u vis. Potreseni smo'

Dim je sukljao pet metara u vis. Supruga i ja izletjeli smo iz kuće. Nismo znali što gori, a onda su brzo stigli vatrogasci. Naše kuće su spojene, jako smo se uplašili. Nismo bili svjesni što gori jer tu ima nekoliko kuća, sve su manje, a ovdje je i manja stambena zgrada. Vatra je bila zaista velika, nikad takvo što nisam vidio. Uplašili smo se da će uhvatiti sve kuće ovdje, a onda to ne bismo mogli zaustaviti. Većina kuća ima drvenu konstrukciju krovišta, možete misliti kako bi to bilo, rekao nam je Dubravko (75), čiji je susjed preminuo u noći na srijedu u požaru kuće u četvrti Maksimir u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Zagreb: Policijski očevid u kući gdje je jedna osoba stradala u požaru | Video: 24sata/pixsell

- To je mala kuća u kojoj su živjeli Nikica i njegov sin Siniša. Ovdje su godinama. Njegova majka preminula je prije 2000. godine. Otac je moje godište, a sin ima 48 godina. Nažalost, Siniša je preminuo. Nikica ima još jednu kćer, koja živi u drugom dijelu grada. Ona je odmah došla ovamo čim su je pozvali. Siniša je inače bio boležljiv čovjek, baš nam je žao - u šoku nam je pričao susjed. Dodao je kako ih je dobro poznavao.

'Svima su pomagali'

- Baš je neki dan pomagao jednom susjedu u građevinskim radovima. Taj se susjed tek bio doselio. Preminuli je radio povremeno neke građevinske radove, neko kratko vrijeme je bio gipser, radio je u firmi jednog susjeda, ali to je bilo vrlo kratko. Radio je ovako povremeno, bio je bolestan. On je živio na gornjem katu, a njegov tata u prizemlju. Do njega vode stepenice, ali je plin bio kod Nikice. Siniša nije imao ništa tako gore, niti štednjak na plin. Ne znam što bi se moglo dogoditi - rekao je susjed i opisao što se odvijalo kobne noći.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Nikica je otišao gore kod sina. U tom trenutku grunula su stakla. Čula se kao neka eksplozija, baš smo se bili u tom trenutku uplašili. Potom je Nikica išao otvoriti vrata, a kad ih je otvorio, također je jako grunulo te ga je sila odbacila. Tad je vatra počela još više proždirati kuću. Valjda jer je ušlo kisika. Do tada Sinišu nismo vidjeli, ali niti čuli. Nismo znali što se događa. Kad su vatrogasci ušli u kuću, pronašli su ga kako leži na podu. Bio je ispod nekih namještaja i nekih stvari. Strašno… Baš nam je žao. Taj dan smo se vidjeli i pozdravili kao i svaki dan. Ovdje sam ja od rođenja, poznajem ih jako dugo i onda se ovakvo nešto dogodi. Ovo je slijepa ulica i svi susjedi dobro se poznaju, čak i ovi što su nedavno došli. Mirna smo ulica, nikad nije bilo problema niti nekih incidenata. Kako je nekad život okrutan. Baš smo potreseni - rekao je Dubravko.

Otac završio u bolnici

Policija je nakon dolaska trakama ogradila požarište, a Nikica je otišao na pregled u bolnicu jer se nagutao dima. Nasreću, prošao je s lakšim ozljedama. Dok smo razgovarali sa susjedima, njegova ga je kći dovela doma. Bio je vidno potresen te sa suznim očima. Susjedi su mu prišli kako bi mu izrazili sućut. Bio je svjestan svega, ali, kako smo naveli, vidno potresen. Neko ga je vrijeme kći držala pod ruku, a onda je otišao policajcima, koji su ga pitali može li dati iskaz ili mu treba malo odmora. Rekao je da je dobro te da može razgovarati s policijom. Ekipa za očevid za to je vrijeme odjenula kombinezone i počela istraživati kako je uopće došlo do izbijanja požara.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Vatrogasci postrojbe iz Dubrave dojavu o požaru prizemnice dobili su od građana te su na intervenciju izašli s četiri vozila, a požar je bio već u razbuktaloj fazi. Kuća koja je gorjela površine je 8x6 metara, a opožarena površina je 40 četvornih metara i pet metara krovišta.

Požar izbio zbog cigarete

- U ponedjeljak oko 22.50 sati, na Maksimiru, u ulici Zeleni kut, izbio je požar obiteljske kuće. Jedna je osoba iz kuće iznesena u beživotnom stanju, a jednoj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb zbog udisanja dima. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je požar najvjerojatnije izbio u prostoriji na katu kuće zbog djelovanje otvorenog plamena, a vjerojatno zbog opuška cigarete - kratko su priopćili iz policije.