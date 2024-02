Otac ubijene Anđele Bešlić: 'Gledao sam tu video kazetu. Sve je rekao, sve je priznao'

Za nešto manje od dva mjeseca, točnije 10. travnja, na slobodu izlazi Ivan Bulj (61) iz Sinja, ubojica Anđele Bešlić (16). On je pravomoćno osuđen na 22 godine zatvora, a sada u Kaznionici u Turopolju služi zadnji dio svoje kazne.

- Teško je dok je god čovjek živ - rekao je Anđelin otac za Dnevnik.hr.

Bulj je početkom ožujka 2002. oko tri sata u noći na prijevaru ukrcao u vozilo Anđelu Bešlić, govoreći joj kako će je odvesti kući. Anđela se pješice vraćala kući s koncerta, a Bulj je tijekom vožnje unatoč njezinu protivljenju, skrenuo s ceste i odvezao je na nepristupačan predio Vidovo kod Suhača.

- Utekao je od mene, da ga ja ne bih uhvatio. Imali smo informacije da je on to napravio - tvrdi Anđelin otac.

U namjeri da je ubije, tupim predmetom joj je nanio više ozljeda po glavi i drugim vitalnim dijelovima tijela. Tijelo je potom odvukao preko žičane ograde i bacio u nepristupačnu jamu te prekrio suhim granjem gdje su je naposljetku pronašli mjesec dana kasnije.

U prvobitnoj optužnici je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu teretilo Ivana Bulja i za silovanje. Međutim, zbog promjena koje su nastale na tijelu tijekom razdoblja dok ju još nisu pronašli, nije bilo jasnih dokaza za taj dio optužnog akta te je oslobođen krivnje za seksualno nasilje.

- Gledao sam tu video kazetu. Sve je rekao, sve je priznao. Želio je silovati Anđelu, ali nije mogao. Zbog određenih problema koje je imao. I onda ju je ubio letvom - rekao je Ivan Bešlić.

Ivan Bešlić ne vjeruje da će se ubojica njegove kćeri vratiti u Sinj.

- Tu je on inače blizu, ima kuću. Tu mu je i rodbina. No, ne vjerujem da će se vratiti u Sinj. Izlazio je on i do sada iz zatvora na slobodne vikende, ali bude kod drugih članova obitelji, zna se i gdje. Njegova supruga i djeca odselili su se iz Sinja odmah nakon što se to sve dogodilo - kaže Anđelin otac.