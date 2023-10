Oteli djevojku iz doma budućeg supruga: Sve je organizirala njezina majka da spriječi brak

Svega nekoliko dana prije planiranog vjenčanja u kuću budućih mladenaca upali su H. N. (57) i H. A. (38) te oteli nesuđenu nevjestu. Kako smo neslužbeno doznali, motiv za otmicu zapravo je neslaganje obitelji djevojke s njezinim odabirom budućeg supruga. To je protivljenje bilo toliko snažno da nisu prezali ni od počinjenja kaznenog djela sve u cilju da djevojku vrate u Sjevernu Makedoniju majci.

Djevojka, inače nećakinja H. N., s mladićem je u vezi bila oko dvije godine te su je uskoro planirali ozakoniti. Njezina majka to nikako nije mogla prihvatiti te je zatražila od H. N. da je vrati u Sjevernu Makedoniju kako zna i umije.

On je za pomoć angažirao H. A. te su se njih dvojica dovezli do kuće u kojoj je djevojka živjela s budućim odabranikom i njegovom obitelji. Njezin zaručnik i njegov otac pokušali su ih spriječiti da je odvedu, no nisu uspjeli. Stoga su snimili kombi kojim su H. N. i H. A. oteli djevojku te sve prijavili policiji.

Djevojku su prvo doveli do njezina stana na području Novog Zagreba kako bi se presvukla jer su je iz kuće izvukli doslovno bosonogu i u spavaćici. Uspjeli su i promijeniti vozilo, no nisu daleko stigli jer ih je u bijegu brzom reakcijom osujetila policija.

H. N. i H. A. policajci su prijavili zbog protupravnog oduzimanja slobode, a državno odvjetništvo je nakon ispitivanja zatražilo da im se odredi istražni zatvor, što je sud i prihvatio. Dvojac su poslali na mjesec dana u Remetinec kako ne bi pokušali utjecati na svjedoke ili ponoviti djelo. Neslužbeno doznajemo kako je razlog protivljenja majke braku navodno bila nacionalnost budućeg zeta.