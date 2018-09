Otkazan let za Split: Putnike su za 600 kuna vozili busom

Croatia Airlines je u petak nešto prije ponoći izvijestila svoje putnike da se let za Split otkazuje.

Među ogorčenim putnicima našla se i novinarka Slobodne Dalmacije koja je opisala kako je nekoliko sati prije polaska leta, kao i svi ostali, dobila e-mail kojim ih se izvještava da im se mijenjaju vrata izlaza, ali da je sve ostalo u redu. Tek kad su putnici došli na zračnu luku su shvatili da je njihov let i ranije otkazan.

Putnici su za svoje karte do Splita izdvojili od 600 do 700 kuna.

- Pristojan javni medij ne bi podnio objavu tolike količine psovki, gnjeva, povika i nezadovoljstva putnika koji su u ponoćnom trku zaposjeli šalter prijevoznika na kojemu su bile tri preplašene, nespremne i gotovo izgubljene službenice, na koje su svi s pravom istresali svoju ljutnju - opisala je novinarka. Dodala je kako je službenice otkazivanje leta opravdavale avionom iz Frankfurta koji nije uspio poletjeti za Zagreb jer su ga tamo zaustavili "zbog buke".

Negdje poslije ponoći stigao je autobus za one koji su se vraćali u Zagreb i drugi koji je vozio do Splita, ali nitko od službenika to nije rekao putnicima. Na kraju nisu svi ni uspjeli ući jer je bilo više putnika nego mjesta.

Oni koji su se ukrcali su u Resnik stigli u subotu u 6:30, a potom i na kolodvor u Splitu.

- Ni tada, kao ni sada, nitko im se nije niti ispričao - kazala je novinarka.

