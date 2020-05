Otkazan ovogodišnji Gay Pride u Zagrebu: 'Još razmišljamo...'

Digle smo zastave na Mimari povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije, interfobije i transfobije (IDAHOBIT)! Današnji #IDAHOBIT ne slavimo, već obilježavamo pod sloganom globalnog LGBTIQ pokreta – “Prekini tišinu!”. To je poruka #LGBTIQ zajednici, ali i krik upomoć vlastima i društvu, jer krajnje je vrijeme da nasilje protiv nas postane nedopustivo i kažnjivo! Hvala Embassy of Belgium in Zagreb na podršci i zastavama koje su nam ove godine omogućili_e :) Više: http://www.zagreb-pride.net/hr/medunarodni-dan-idahobit-dvije-trecine-lgbtiq-osoba-u-rh-dozivljava-nasilje/