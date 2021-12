Kako je i najavio ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs, ako netko od djelatnika škole ne dolazi na posao tri ili pet dana bez opravdanog razloga, može mu se uručiti izvanredni otkaz. To se dogodilo i jednom nastavniku Tehničke škole Bjelovar, donosi Jutarnji list.

Nastavnik nije dolazio na posao od 16. studenog, dakle od samog uvođenja obavezne COVID potvrde ili negativnog testa za rad u obrazovnom sustavu.

Ravnatelj škole, Dario Malogorski, potvrdio je da su s nastavnikom potpisali sporazumni raskid ugovora u ponedjeljak.

Riječ je o mlađem nastavniku koji je dobio posao u ovoj školi 1. rujna ove godine. Prije potpisivanja raskida ugovora, uručene su mu dvije opomene, no u školu nije stizala povratnica, što znači da osoba nije preuzela poštu, što i nije neobično, jer za ulazak u poštu treba COVID potvrda. Potom su ih slali i na nastavnikov mail, no on nije odgovarao.

Ravnatelj Malogorski za srednja.hr rekao je kako je nastavnik, ne želeći školi priuštiti ikakve daljnje probleme, pristao potpisati sporazumni otkaz.

- Povod raskidu ugovora je neslaganje s mjerama. Moram reći da kolega nije radio nikakve skandale, nije prijetio, nije dolazio pred školu, naprosto se nije slagao s uvedenom mjerom i od njezina uvođenja niti jednom nije došao na radno mjesto - kaže Malogorski.

U školi su, za vrijeme kad je nastavnik odbijao dolaziti na posao, organizirali zamjene koje su odrađivali njegovi kolege. Ravnatelj kaže da je nastavnik bio korektan i imao ozbiljnu namjeru raditi u struci, a ovo mu je bilo prvo zaposlenje u obrazovnom sustavu. Škola će uskoro raspisati natječaj za novog nastavnika.

Predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, Nada Lovrić, kaže kako je ovo neizmjeran gubitak.

- Njegovim odlaskom iz školstva, dobiva privreda. Danas kada se kroz izmjene zakona o strukovnom obrazovanju dodatno ruše kompetencije za strukovnu nastavu, gubitak svakog stručnog čovjeka u školi ostavit će neizmjeran trag. Mi ćemo i dalje biti zemlja jeftine radne snage, koja izlaz na svjetsko tržište - poručuje Lovrić.

Predsjednica Udruge ravnatelja srednjih škola, Suzana Hitrec, nada se pak da neće biti puno sličnih slučajeva.

- Još uvijek nemamo saznanja o tome da su počeli masovni otkazi, a i sve je manje osoba u školama koje se odbijaju testirati ili ne žele pokazati covid-potvrdu. Nadamo se da će ovakvih slučaja biti malo - govori.